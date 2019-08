Viltvårdare om kanadagässen: ”Kommunen tycks ha blivit tagna på sängen”

Anmäl text- och faktafel

De avskydda kanadagässen är svåra att skrämma bort, men visst går det, säger Johan Dahlqvist, viltsamordnare i Norrtälje kommuns skyttegrupp.

– Ett sätt är de folieremsor kommunen spänner upp på badplatserna: tvärsgående snören med remsor hängande som stör fåglarna så att de inte går upp på stranden i alla fall, men de kan fortfarande ta sig upp på bryggor. Tyvärr är det inte många som förstår vad de är bra för och folk river ner dem, säger han.

Läs mer: Badstränder stängda i Norrtälje

Jämfört med tidigare år så har det inte kommit in fler klagomål på gässen från allmänheten i år, enligt Johan Dahlqvist.

– Nej, så det tycks som att kommunen har blivit tagna på sängen av de här, om det nu stämmer att det är fågelbajset som är problemet, det får en utredning visa. Det behöver inte vara så att det är ovanligt många sjöfåglar just i år, det kan också vara så att det inte har varit så strömt intill badplatserna.

SR i Göteborg har tidigare i augusti kunnat rapportera om att Göteborgs stads skyddsjägare har varit tidiga med att jaga bort kanadagäss från badplatser där det kom in mycket anmälningar föregående åren. Och i år har anmälningarna också varit mycket färre, enligt uppgift till Sveriges radio.

– I Göteborg har de haft jättesvårt med kanadagåsen, det är ett mycket större problem för dem än för oss eftersom det är varmare där nere och det ligger på västkusten. Men nu är det kanske så att vi snart är där också och då behöver vi skjuta av fler fåglar. Det är upp till kommunen att bedöma om de ska ge oss viltvårdare i uppdrag att skjuta fler.

Att skjuta kanadagäss är ett effektivt sätt att bli av med populationer – om det görs på rätt sätt.

– Bäst är att skjuta på vårkanten precis innan häckning. Antingen skjuta i vatten eller skjuta fåglar, det brukar skrämma upp dem tillräckligt för att inte återvända under hela sommaren, men sedan kan de ju komma tillbaka nästa vår igen. Senare under året när de häckar är det ingen god idé att skjuta eftersom det kan göra ungar föräldralösa och då går de en plågsam svältdöd till mötes. Dessutom är fåglarna mer benägna att återvända då efter att ha blivit skrämda, eftersom deras ungar finns kvar i området. Under hösten, med start i oktober funkar också ganska bra, säger Johan Dahlkvist.