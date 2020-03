Vill du hälsa till någon du inte kan träffa just nu? Skicka en hälsning till någon du tycker om – med Norrtelje Tidning

Skicka gärna din hälsning – klicka här

Från och med idag, kan du skicka in just dina kärleksfulla rader via Norrtelje Tidning.

I rådande samhällssituation känner du säkert igen dig i att du är beroende av ett extra stöd och hjälp i vardagen.

Har du någon du vill rikta ett stort tack till?

Eller ge lite extra värme och kärlek?

Nu får du chansen att skicka in just ditt tack eller din kärlekshälsning - via Norrtelje Tidning.

Nu får du chansen att skicka in just din kärlekshälsning - via Norrtelje Tidning.

- NT ska vara en samlingsplats, för alla och vi vill samla upp hälsningar eller höra om när någon klivit in och varit en hjälpande hand, säger Carl Juborg, chefredaktör på NT.

I torsdagens edition av NT kommer du att hitta en papperstalong du kan posta till redaktionen – och i appen eller på webbsajten Norrteljetidning.se kan ni skicka in hälsningar digitalt. Skicka in en kärlekshälsning till någon närstående som du inte har möjlighet att träffa just nu eller berätta om någon som hjälpt dig.

Skicka gärna din hälsning – klicka här