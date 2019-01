Vattenfall drog tillbaka löfte om ersättning – nu gör de avbön: ”Inköp av elkraftverk ska ersättas”

Anmäl text- och faktafel

Under måndagen fick flera av Vattenfalls kunder avslag på sina ansökningar om ersättning, med hänvisning till att företaget inte ersätter kundernas inköpta reservelkraftverk. I sin kundkontakt har Vattenfall tidigare gått ut med att de kommer ersätta de elverksinköp som är rimliga sett till situationen, men att de även kommer ta hänsyn till om de billigaste elverken var slutsålda vid inköpstillfället. Det är löften som har uttalats dels på en presskonferens som hölls i Norrtälje den 10 januari, dels via direkt kundkontakt i telefon och på chatt, och dels på Vattenfalls hemsida under Frågor och svar. Under måndagen tog Vattenfall bort all information om reservelkraftverk från hemsidan, men en så kallad cachad version av hemsidan, alltså en sparad ögonblicksbild av en tidigare version, avslöjar att Vattenfall officiellt har utlovat ersättning för reservelverken. Flera personer som NT har varit i kontakt med har fått avslag på sin skadeanmälan med anledning av elverksinköp. Torgny Österberg på Vätö är en av dem. Han var utan ström i totalt tolv dagar, och redan dag två insåg han att han skulle behöva hitta en nödlösning. Det var nio grader i det stora huset och kylen och frysen var full med mat.

Torgny Österberg kontaktade då Vattenfalls kundtjänst som försäkrade honom att han skulle få ersättning för köpet, men den 25 januari mottog Torgny Österberg ett mejl med ett avslag på hans skadeanmälan. Motiveringen var att Vattenfall inte ersätter inköp av elverk då "detta ses som en investering som kan användas vid andra tillfällen".

– Hade jag lämnat huset och värme- och vattensystemet hade frusit sönder hade skadorna kanske kostat uppemot 200.000 kronor. Jag tycker att jag gjorde Vattenfall en tjänst som la ut 7000 för reservelverket. Men vad värre är att jag säkerställde att jag skulle få ersättning för inköpet, som jag sedan nekades, säger han.

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig vid Vattenfall, beklagar att kunderna har fått motstridiga uppgifter.

– Missförståndet kan bero på att vår reklamations- och skadeståndsavdelning gör en individuell bedömning av varje enskilt ärende. Där i ingår att bedöma vad som räknas som ett rimligt inköp av ett reservelverk, säger han.

Mikael Björnér tillägger att de missöden som detta kan ha bidragit till kommer att ställas till rätta.

– Samtliga inköp av elkraftverk kommer att ersättas, våra kunder ska gå skadefria ur det här.

Varför plockades informationen om reservelverk ner från Vattenfalls sida?

– Vi insåg att informationen var något otydligt formulerad, men det stycket ska givetvis läggas till igen. Torgny Österberg är besviken på bemötandet han har fått ifrån Vattenfall.

– De som har hand om kundkontakten måste veta vad som gäller och att det som sägs kommer att hållas även från högre håll. Jag får en känsla att man drog tillbaka löftet om ersättning för att de inte räknade med att folk skulle protestera, säger han.