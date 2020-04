Varningssignaler och inspelade virus: ”Fruktansvärt skrämmande”

Gult och svart, i kombinationer som för tankarna till varningsskyltar och remsor på trappsteg, är ett tema som konstnären Leif Elggren har utforskat i många år.

När han gick på Konsthögskolan arbetade han mycket med grafik och teckning i svartvitt.

– Jag ville bryta det och föra in någon färg. Jag ville välja rationellt och tittade på olika färger. Den mest intensiva färgen är den gula, så jag kombinerade den med svart, säger Leif Elggren.

Hans målningar, fotografier och objekt i svart och gult är en del av utställningen "En annan form av närvaro" på Norrtälje konsthall.

Mycket är, som bekant, stängt på grund av coronakrisen, men konsthallen håller fortfarande öppet. Leif Elggrens utställning öppnar den 4 april, men det blir ingen vernissage eller officiell invigning.

Det är första gången konsthallen ägnar båda våningarna åt en separatutställning. En helhetsinstallation, som berättar om ett långt, rikt och varierat konstnärskap.

På en vägg har Leif Elggren samlat fotografier där de gulsvarta diagonalerna används som varningssignal. På en annan vägg finns målningar där han utforskar olika kombinationer av den gula och svarta färgen.

– Jag har jobbat vidare med hur de möter varandra. Det kan vara militära gradbeteckningar, ventilöppningar, jag har fortsatt med det under åren.

Numera kan han inte arbeta med lika skarpa gränser mellan det gula och svarta på grund av en ögonsjukdom. Istället har han börjat låta gränserna flyta till någon sorts organiska mönster.

I samma rum finns också ett bord med inspelningar av åtta olika typer av virus, bland annat rabies, influensa och smittkoppor.

– Det är mikroinspelningar av rörelser i virus. Man kan också ta upp bilder av virusen som är tagna med svepelektronikmikroskop.

Installationen skapades för flera år sedan och känns obehagligt aktuell när den nu visas på konsthallen.

– Ja, det är fruktansvärt skrämmande, säger Leif Elggren.

Han har rört sig mellan olika genrer och uttryck genom åren. Teckning och grafik. Installationer, objekt och performance.

Här finns lådbilar och en symaskin, ett uppdukat kafferep med finaste porslin, en konservburk som klippts till en kungakrona och mycket annat.

– Det handlar om en sorts bygge, som att bygga ett hus, då behöver man olika saker för att få det att fungera, det är lite på samma sätt,

Leif Elggren talar om skapandet av en golem, hämtat från den judiska tron, om modernism och surrealism.

Olika världar. Olika typer av närvaro.

Här finns också foton av Sigmunds Freuds divan, som han tog i London. Underifrån.

– Freud har haft så stor betydelse, att vara upptagen av sin inre värld. Han var startskottet för surrealisterna och dadaismen.

– Det har legat människor och talat rakt upp i taket där. Men vad händer under? Jag kröp in där, för att fota och spela in ljud. Vad har ansamlats där? Det har jag jobbat med, det är fascinerande.

Leif Elggren har varit verksam som konstnär sedan 1970-talets slut. Tillsammans med Carl Michael von Hauswolff representerade han Sverige på Vendigbiennalen 2001. De har också skapat Konungarikena Elgaland-Vargaland, där båda har titeln kung.

Kungakronor i olika former finns också med på Norrtälje konsthall. På plan 2 har Leif Elggren placerat en stor säng, med en kungakrona i mitten.

– Den är ett musikinstrument, det går att få den att vibrera, det blir ett slags rundgång där plåten ger ifrån sig ljud, förklarar han.

Här finns också en serie fotografier av dockor, där de symboliserar Emanuel Swedenborg, Karl XII och drottning Kristina.

– De intar olika roller. Jag är intresserad av Swedenborg och Karl XII, de träffades i Lund.

Drottning Kristina väcker också hans intresse.

– En fantastisk och imponerande personlighet, hon måste ha haft ett exceptionellt mod.

Andra fotosekvenser, montrar med objekt, texter om det alstrande elementet och en nalle insprängd i en dörr är några andra verk som ingår i utställningen.

Det är en alldeles egen värld som har tagit konsthallen i besittning. Egensinnig och intrikat, med trådar som löper mellan dröm och verklighet, det förflutna och nutid.

Utställningen visas till en bit in i september. En perfomance med Leif Elggren finns med i planerna, men det har inte gått att bestämma något datum, på grund av coronakrisen.

Leif Elggren

En annan form av närvaro

Norrtälje konsthall

4 april - 17 september

Invigningen den 4 april är inställd, konsthallen håller öppet som vanligt 12-16. Ett planerat samtal mellan Leif Elggren och John Peter Nilsson, intendent på Moderna museet har skjutits på framtiden.