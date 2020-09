Varning för hård vind på Ålands hav: ”Kan bli stormbyar”

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hela Östersjön med Bottenhavet och Kvarken. På Ålandshav lär det bli rejält blåsigt från norr med start under torsdagens första timmar.

– Det kommer bli värre och värre. Nu är det varning för kuling och den vinden kommer förstärkas allt mer. Det kan bli stormbyar längs kusten lite senare, framför allt under natten och förmiddagen. Då är det som värst och sedan börjar det avta sakta under torsdagen, säger Per Holmberg, jourhavande meteorolog på Stormgeo.

Gränsen för storm går vid 24,5 sekundmeter.

– Kuststationerna kan säkert få någonstans mellan 25 och 28 meter per sekund. Men då pratar vi Söderarm och havsbandet, säger Per Holmberg.

Även resten av kommunen får dock räkna med hårda vindar under torsdagen.

– Det finns en risk att träd kan falla. Grenar kan säkert flyga omkring och till havs finns risk för höga vågor, mellan fyra och fem meter höga på det öppna havet, säger Per Holmberg.

För färjerederiet Eckerölinjen kommer stormen mycket olägligt, då den sammanfaller med den finländska regeringens beslut att åter öppna gränsen mot Sverige. Under helgen hålls också den årliga skördefesten på Åland som brukar locka många besökare.

– Alltid när det händer blir många försiktigare med att boka. Vi håller på att följa med hur prognosen utvecklas och så tar vi beslut efter det. Vi ska diskutera det ordentligt, och om någon tur blir inställd så är det imorgon (torsdag, reds anm). På lördag bör det ha dragit förbi, säger Maria Hellman-Aarnio, marknadsdirektör på Eckerölinjen.