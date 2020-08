Värmen på väg tillbaka - så varmt blir det i helgen

Augusti ser hittills ut att bli en solskenshistoria. Tisdagen blir fortsatt solig med en del stackmoln samt drygt 20 grader i luften.

– Det blir en klassisk sommardag med växlande molnighet, säger jourhavande meteorolog på SMHI, Anna Hjelmstedt.

Värmen som byggts upp under tisdagen sjunker något under onsdagen och temperaturen hamnar strax under 20-graders-strecket. Molnen hopar sig men det blir troligtvis uppehåll.

– Sen från torsdag ser det ut som värmen är tillbaka. Vi får 25 grader och lite stackmoln. Det är möjligt att det kan bli brandrisk fram mot helgen men det är för tidigt att säga något om.

Mot fredagen och helgen kan temperaturen leta sig upp mot 28 grader som mest. Det blir sol och en del moln på himlen, men något regn ser inte ut att falla över Norrtälje kommunden närmsta tiden.

– Värmen håller i sig en bit in på nästa vecka. Om man är ledig på fredag skulle jag ge mig ut i skogen och plocka blåbär och sen ta mig ner på stranden och svalka av mig, säger Anna Hjelmstedt.

Om det kalla och regniga juli är bortblåst eller ej är för tidigt att yttra sig om. Men enligt SMHI:s 10-dygnsprognos kommer temperaturen ligga över 20 grader fram till onsdag 12 augusti.