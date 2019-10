Varför sägs inget om vad trängselskatten egentligen går till?

Det blågröna styret i region Stockholm har föreslagit en höjning av månadskortet för kollektivtrafiken i flera led från och med den 2 januari 2020, under förutsättning att budgeten godkänns i regionfullmäktige.

Det här har vi kunnat läsa om i bland annat Norrtelje Tidning (17 oktober), vi har kunnat se det i SVT:s regionala sändningar och inte minst florerar det i sociala medier. Anledningen till prishöjningen sägs vara att det är nödvändigt för att satsningarna på kollektivtrafiken ska kunna genomföras under åren 2020-2022.

När trängselskatten infördes i Stockholm var det sagt att den skulle gå i princip oavkortat till utbyggd och underhållen kollektivtrafik, och så har det säkert varit under flera år. Så kommer det säkert också att vara även i fortsättningen, men till mycket mindre del. Att det blir mycket mindre som satsas på kollektivtrafiken har en gemensam nämnare – Förbifart Stockholm.

Förbifarten som projekt började redan 2006 men själva bygget startade 2016. Projektet som sådant får en tycka vad en vill om, men faktum är att Naturvårdsverket och miljöorganisationerna har sagt nej till Förbifarten. I mars 2019 hävdes dessutom kontraktet med huvudentreprenören för tunnlarna under Lovön, vilket kommer att innebära en försening och med all säkerhet en högre kostnad för projektet.

Den kostnad och budget som gäller just nu för Förbifarten är 31,5 miljarder kronor enligt 2013 års prisnivå, och det är här trängselskatten kommer in. Cirka 80 procent av kostnaden för Förbifarten kommer från trängselskatten och cirka 20 procent från staten. I augusti 2019 var det 7 852 700 skattebelagda passager enligt Transportstyrelsen, förbi någon ”båge” som registrerar bilar, lastbilar med mera, och skulle dessa passager generera 20 kronor per passage (ibland är det mer och ibland mindre, beroende på tidpunkt) så blir det en ansenlig summa pengar som dras in i trängselskatt varje månad.

80 procent av den summan går alltså i dag till Förbifart Stockholm, och där har vi fått förklaringen till varför det måste till en höjning av månadskortet för kollektivtrafiken. Men det framgår inte av den blågröna majoritetens budgetförslag, och det kan vi inte läsa om i tidningar eller se på tv. Men nu vet vi.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)