Vändningen i Idol – Caspar sjunger i kvällens final: ”Kan inte låta småsaker stoppa en”

I och med beslutet att låta Idol-deltagarna genomföra framträdandena från sina hotellrum, ett beslut som TV4 offentliggjorde i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen, kommer även Caspar Camitz, som på tisdagen testades positivt för covid-19, att kunna delta under kvällens fredagsfinal.

-Jag är en rockkille, så man kan inte låta småsaker hindra en, skriver han i ett sms till NT.

I det omgjorda formatet kommer programledaren Pär Lernström och Idoljuryn att befinna sig i studion och sända live och prata med deltagarna via länk under kvällen.

– Det pågår en pandemi i världen och det är inte på något sätt läge att chansa. Det är därför vi valt att besluta oss för att alla framträdanden ikväll kommer att göras från deltagarnas rum där de just nu sitter isolerade. Så en historisk och annorlunda kväll väntar, men som alltid i det här programmet så är målet detsamma, att fortsätta få leva drömmen om att bli en stjärna, säger Pär Lernström i pressmeddelandet.

Här är låtarna som idolerna sjunger ikväll:

Herman Silow - Get lucky - Daft Punk ft Pharrell

Indra Elg - Just a girl - No doubt

Caspar Camitz - Watermelon sugar - Harry Styles

Gabriel Abdulahad - Dance monkey - Tones & I

Paulina Pancenkov - Side to side - Ariana Grande

Niklas Hultberg - Chandelier - Sia

Ella Hedström - Välkommen in - Veronica Maggio

Mattias Nederman - In your eyes - The Weeknd

Nova Luther - I Wish av Stevie Wonder

Affe Hagström - Sun is shining (band of gold ) - Vargas & Lagola))))

Maya Arctaedius - Sorry not sorry - Demi Lovato

Simon Karlsson - The Cave - Mumford & Sons

Nadja Holm - Freedom - Beyoncé (feat Kendrick Lamar)