Våldsutsatta Jennifer om kampen för livet: "Han tyckte jag var finast när han slagit mig helt blå"

– Han tyckte att jag var som finast när han hade slagit mig helt blå och svullen. "Vad du är vacker", sa han då. Ibland fotograferade han mig under tiden han slog mig, säger Jennifer.

Hon fyllde 45 år i år. I nästan en fjärdedel av hennes liv – fram till februari i år – kontrollerades varje steg hon tog. Denny kunde väcka henne mitt i natten genom att slå henne rakt i ansiktet med elkablar. Han gick igenom hennes telefon dagligen och installerade en GPS i den för att kunna bevaka henne. Han isolerade henne från allt vad social kontakt hette. Jennifer var helt i Dennys våld, och hon vet varför det såg ut på det sättet.

– Jag var hans gudinna efteråt. Han höjde mig till skyarna, och jag har hundratals handskrivna brev från honom där han förklarar att han hade ånger för vad han hade gjort. Ibland låg han i min famn och grät över att han hade slagit mig. Och jag föll för det, bland annat för att jag inte hade någon annan, säger Jennifer.

Hon blev beroende av hans bekräftelse och han närdes av att sparka på henne, säga att hon var värdelös, och försöka göra henne svartsjuk genom att prata om andra kvinnor han skulle träffa. Själv var Jennifer tvungen att gå med nedböjt huvud i Norrtälje så att ingen man skulle få upp ögonen för henne. Ibland skar han i hennes kropp med en kniv. Andra tillfällen satte han en pistol mot hennes huvud.

På frågan om hon fasade för sitt liv de gångerna säger Jennifer att hon hade blivit så avtrubbad att hon inte orkade bli rädd.

– Jag tog tag i vapnet med båda händer när han höll det mot mitt huvud, och jag sa: ”Skjut då. Gör det då.” Och då slutade han ju.

Jennifer träffade Denny för tio år sedan. För tre år sedan vände sig Jennifer till socialtjänsten och bad om skydd. Där beslutade man om att placera henne på flyktingboendet Bergby gård.

– Det var fruktansvärt. Folk sprang runt och skrek där inne. Jag mådde otroligt dåligt där.

Jennifer ringde till handläggaren och frågade varför de hade placerat henne där, istället för hos Norrtäljes ideella kvinnojour Snäckan som hon hade hört talas om.

– De sa att det var överfullt på Snäckan, att de tyvärr inte kunde ta emot mig. Så jag bodde kvar på Bergby gård i tre veckor. Men när jag senare vände mig direkt till jouren sa de att de inte ens hade blivit tillfrågade om att ta emot mig. Efter det kontaktade jag endast Snäckan. Socialtjänsten kunde ju uppenbarligen inte hjälpa mig, säger hon, och tillägger:

– De sa bland annat att jag inte skulle få ekonomiskt stöd. De ansåg att jag hade en ordnad ekonomi, men han tog ju alla mina pengar. Han skuldsatte mig dessutom. När jag påpekade det sa de bara: "Men då är det upp till dig att anmäla honom". Som att det var så enkelt. Så kan man väl inte säga till någon som lever med en psykopat?

När hon väl fick kontakt med jourkvinnorna blev hon först chockad över hur snälla de var mot henne.

– Jag är ett maskrosbarn kan man säga, hade en stökig uppväxt. När jag kom till Snäckan blev jag helt ställd. Det var första gången någon var genuint snäll mot mig, bara det att de gick och handlade en tandborste åt mig, säger hon och ler matt åt minnet.

Under intervjuns gång visar Jennifer fotografi efter fotografi på sin telefon. Hon har dokumenterat och kategoriserat allt. Skärmen fylls av Jennifers blåslagna ansikte eller kropp. Hennes blick skär igenom den och rakt in i bröstkorgen. Det är omöjligt att inte beröras av hennes utsatthet. Ändå var det just det hon upplevde att samhället gjorde; undvek att se henne som en människa i behov av långsiktigt stöd.

– Grannarna hörde oss, men de ringde aldrig polisen. På soc kändes de som att de inte ens såg mig som en människa, utan snarare som ett problem. Och när de placerade mig på det där flyktingboendet som drevs av en manlig privat aktör, då kändes det mest som att de ville tjäna pengar på min utsatthet.

På grund av omständigheter som Jennifer inte vill gå in på är Denny ute ur hennes liv för gott sedan några månader.

– Hur galet det än låter så älskade jag honom trots allt han gjorde mot mig. Men nu är jag fri. Mitt liv är helt annorlunda, bara det att jag för första gången sedan jag träffade honom får sova en hel natt. Med båda ögonen stängda.

Jennifer säger att hon har mycket att tacka kvinnojouren. De är som hennes familj säger hon.

– Med Marita och Sussie (volontärer på Snäckan red anm.) kan jag prata om allt, och jag känner att de verkligen bryr sig.

Hur ser du på framtiden?

– Jag vill verkligen jobba med våldsutsatta kvinnor. Och resa, upptäcka nya saker! Och så skulle jag vilja hitta kärleken någon gång igen, fast i en snäll man. Men det är svårt. Jag har blivit reserverad, för jag är rädd för att träffa en likadan person som honom.

Fotnot: Jennifer och Denny heter egentligen något annat.