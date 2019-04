Vädret fortsätter att ställa till det för färjetrafiken – flera avgångar inställda

Under måndagen ställdes avgångarna på Eckerölinjen in på grund av det rådande väderläget. Tisdagens första avgångar ställdes även de in – men man planerade att kunna släppa på trafiken igen vid 13-tiden.

Nu meddelar rederiet att det dåliga vädret fortsätter att skapa problem vilket gör att man blir tvungna att ställa in resten av tisdagens avgångar på Eckerölinjen, som hade planerats att gå klockan 15 från Grisslehamn och klockan 18.30 från Eckerö.

Klockan 10 på onsdagen planeras avgångarna att gå som vanligt igen.

Även Viking Line drabbas av det hårda vädret och ställer in M/S Rosellas avgångar som skulle ha gått från Kapellskär till Mariehamn klockan 12 under tisdagen samt från Mariehamn till Kapellskär vid klockan 16.

Texten uppdateras.