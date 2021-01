Vaccineringen startar på måndag: ”Planeringen pågår för fullt”

Det är fortsatt högt tryck på sjukhuset. I dag, femte januari, rapporterades 17 patienter i covidflödet.

– Det är överbeläggningar på vårdavdelningar. Det är många i covidflödet och många andra patienter. Vi öppnade extra vårdplatser i går kväll så just nu är läget ansträngt, säger Per Grundberg.

Planen är att börja vaccinera på Tiohundras äldreboenden från och med måndag.

Vilket äldreboende blir först ut och hur många doser finns det?

– Planen är att börja med något av våra boenden i Norrtälje stad på måndag. Därefter fortsätter vi med övriga under veckan. Boende på Birgittagården och Bergshyddan i Rimbo kommer att vaccineras med start den 18 januari, därefter är alla klara. Vi har beställt 274 doser som kommer att användas under första veckan, säger Per Grundberg och lägger till:

– Planeringen pågår för fullt.