Skogsbranden i Östhammars kommun inringad – boende har evakuerats

Larmet om branden kom vid 13.15-tiden efter att en kraftledning hade rivits ned i samband med skogsavverkning och det hade börjat brinna, det skriver SVT Uppsala.

Branden omfattar 50000 kvadratmeter och har sent under tisdagseftermiddagen ringats in.

Räddningstjänsten har ett 15-tal enheter på plats med tankbilar, släckbilar och ledningsfordon från räddningstjänsten i Uppsala och Norrtälje. Två helikoptrar från Västerås vattenbombar från luften.

Enligt uppgifter till SVT Uppsala ska flera boende evakuerats från platsen där branden härjar. Väg 76 är också helt avstängd mellan länsväg 292 och Sanda.