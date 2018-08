Skogsbranden i Östhammars kommun har släckts – evakuerade har återvänt

Anmäl text- och faktafel

Larmet om branden kom vid 13.15-tiden efter att en kraftledning hade rivits ned i samband med skogsavverkning och det hade börjat brinna, det skriver SVT Uppsala.

Branden omfattade som mest 50 000 kvadratmeter, en yta motsvarande sju fullstora fotbollsplaner, innan den sent under tisdagseftermiddagen ringats in.

Räddningstjänsten hade ett 15-tal enheter på plats med tankbilar, släckbilar och ledningsfordon från räddningstjänsten i Uppsala och Norrtälje. Två helikoptrar från Västerås vattenbombade från luften.

Enligt uppgifter till SVT Uppsala evakuerades flera boende från området där branden härjade eftersom den inledningsvis okontrollerat svedde av terräng i riktning mot bebyggelse. Väg 76 var också helt avstängd mellan länsväg 292 och Sanda.

Enligt uppgifter till SVT Uppsala var branden släckt vid 18-tiden och de evakuerade kunde återvända till sina hus och hem.

Ingen människa skadades, elden nådde tack vare räddningstjänstens kraftansträngningar aldrig något boningshus.