Upplands FF:s ordförande förklarar det oväntade seriebeslutet: ”Genomförandet vägde över det sportsliga”

I fredags meddelade Upplands Fotbollförbund att all matchverksamhet skulle ställas in efter regeringens beslut om att stoppa folksamlingar över 50 personer.

– Vi pausade all verksamhet. Det var styrelsens behov för att göra en riskanalys. Det var det som föranledde det, säger Linus di Zazzo, styrelseordförande i Upplands FF.

Fyra dagar senare kom ett nytt besked där UFF beslutat att fullfölja de lokala fotbollsserierna enligt ordinarie plan, med start under påskhelgen.

– Vi behövde göra en ny riskanalys utifrån nya riktlinjer, utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kommit med, säger di Zazzo.

I sitt beslut skriver UFF att man valt att inte gå på SvFF:s linje, om att skjuta fram serierna, för att huvudargumentet om begränsade resor inte är lika aktuellt i Upplands distrikt. Resorna är inte så långa och därför finns heller inte behovet att skjuta upp serierna.

– Precis. Det är den bedömningen som Folkhälsomyndigheten har gjort också kring lokal verksamhet. Sen finns det en aspekt i publikantalet. Förbundsmatcherna drar oftast mer publik än de lokala distriktsmatcherna, säger Linus di Zazzo.

En del resande finns ändå inom distriktet. I flera av serierna som ligger under Upplands FF deltar lag från Åland. Då Finland har valt att stänga sina gränser kommer dessa matcher inte att kunna genomföras i dagsläget. Under tisdagen kom även ett beslut om att all tävlingsverksamhet på Åland pausas till den 13 maj.

Linus di Zazzo är medveten om den problematiken och menar att styrelsen har vägt in det i sitt beslut.

– Såklart det påverkar. Vi har resonerat så att den här säsongen kommer det finnas till viss del... Man måste väga den sportsliga rättvisan mot behovet att genomföra seriefotbollen. Där tycker vi att genomförandet vägde över det sportsliga, säger han.

Svenska Fotbollförbundet har endast kommit med rekommendationer till hur de lokala distrikten ska hantera sina serier, vilket har lett till flera olika beslut runt om i landet. Exempelvis har Hälsinglands och Gästriklands FF valt att skjuta fram distriktsserierna till sommaren, precis som SvFF:s serier, medan Västmanland har valt att spela herrserierna som planerat och damserierna som enkelserier.

Linus di Zazzo menar att Upplands FF har gått på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– När vi tittar på dem så ser vi inte att det skulle vara någon skillnad i att genomföra träningsmatcher eller tävlingsmatcher. Både Stockholm och Västmanland kör igång, så två av tre angränsande distrikt kör igång sin verksamhet, säger han.

De senaste dagarnas olika beslut har väckt en del frågetecken hos de lokala klubbarna. Bland annat hos Rimbo IF och BKV Norrtälje. Linus di Zazzo uppmanar alla som har frågor att vända sig till förbundet.

– Jag vet inte riktigt vad de funderar över, men de är välkomna att höra av sig till mig, eller ta kontakt med Johan Richt som är ordförande i tävlingskommittén och sitter med i styrelsen. Men jag hoppas att vårt senaste beslut är så tydligt att det inte ska bidra till några funderingar.

En ändring som införs, i och med beslutet att låta serierna genomföras som planerat, är att man lättar på bestämmelserna kring WO, walkover. Tidigare har ett lag som lämnat WO två gånger automatiskt blivit utesluten från serien. Det gäller inte längre, utan man kan lämna WO fler än två gånger och ändå få spela vidare. Dessutom tas ingen avgift ut från laget som lämnar WO.

– Vi har resonerat så att när vi sätter igång tävlingsverksamheten så vill vi möjliggöra för att så många matcher som möjligt ska ske. Vi möjliggör för uppskjutna matcher och för att skjuta fram dem längre. Vi hoppas att det finns en bra kommunikation hos lagen för att kunna flytta matcher, säger Linus di Zazzo.

I beslutet kan man läsa att om inget lag vill spela ”döms matchen som dubbel WO”, något Linus di Zazzo inte tror kommer inträffa speciellt ofta.

– Dubbla WO blir ovanligt. Men kommer nog bli en del WO, säger han och betonar att det beslut som tagits nu är taget utifrån de besked som fanns från myndigheterna i måndags.

– Det här beslutet lägger ett stort ansvar på föreningarna och där vill jag verkligen betona de punkterna vi lyfter i beslutet och som finns på folkhälsomyndighetens hemsida. Se till att de arrangemang man genomför blir så säkra så möjligt. Man ska inte spela med symptom, säger Linus di Zazzo.