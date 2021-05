TV: Torbjörn räddade kvinna från att drunkna vid Rånäs slott: ”Hon var vansinnigt medtagen”

TV: Se Torbjörn berätta om hur han räddade den drunknande kvinnan

Det var vid 22-tiden på torsdagskvällen som Torbjörn Oldenvik var i färd med att ställa i ordning spa-anläggningen nere vid vattnet vid Rånäs slott och hörde ropet på hjälp.

Torbjörn ringde omedelbart 112 och var beredd att kasta sig i vattnet för att undsätta den nödställda kvinnan.

– Jag hade fått av mig skorna och brallorna var nere vid knäna och jag skulle hoppa i. Men damen på 112 som jag pratade med sade bestämt nej, berättar Torbjörn.

Istället kastade Torbjörn en frälsarkrans till kvinnan, som befann sig intill en flytbrygga ett 20-tal meter ut i vattnet.

– Så småningom får hon tag i livbojen och jag kan sakta dra henne in.

Till sist fick Torbjörn in kvinnan på grundare vatten intill strandbrynet och kunde dra upp henne på en brygga.

– Då är hon vansinnigt medtagen, säger han.

Torbjörn hämtade några badlakan som han svepta in kvinnan i medan han pratade med henne. Strax därefter anlände räddningstjänsten, ambulans och polis.

– Blåljusen lyste upp nästan hela Rånäs, det var säkerligen tio enheter här.

Torbjörn Oldenvik hyllar räddningstjänstens insats.

– En i personalen på räddningstjänsten gjorde ett sådant enormt jobb med den här kvinnan. Han satt med henne, jag vet inte hur länge, höll om henne och pratade med henne. Om han ser det här så ska han ha en stor eloge.

Och känslorna är ömsesidiga.

– Det var ett jätteingripande av slottets personal. En riktigt hjälteinsats, säger Pontus Johansson vid räddningstjänsten i Rimbo.

Han får medhåll av Norrtälje kommuns nya trygghets- och säkerhetsdirektör Anders Ahlström.

– Det är både berömvärt och viktigt att vi alla i samhället handlar på det sätt som de gjorde. Jag förväntar mig att alla försöker göra insatser efter sin egen förmåga. Det behövs insatser från våra medmänniskor när vi har råkat illa ut, och det är inte sällan så att det blir väldigt bråttom, säger Anders Ahlström.

Ulf Wisell, vd för Rånäs slott stämmer in i hyllningskören:

– Jag tycker att Tobbe har gjort en fantastisk hjälteinsats. Det går inte nog att säga hur bra det var. Han gjorde by the book hela vägen. Det kunde ha gått mycket värre, han räddade verkligen hennes liv. Han är vår hjälte just nu.