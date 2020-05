TV: ”Svårt att förutsäga vem som drabbas” – hör regionen om vilka som vårdas och lägesbilden kring covid-19

Klockan 10 på måndagen höll Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, en presskonferens kring corona-pandemin. Han har tidigare jämfört corona-pandemin med en storm.

– Det är svårt att säga var i stormen vi är just nu, men det är full styrka på vindhastigheterna. Det är många och långa arbetspass för medarbetarna inom vården och vi behöver pressa ner sjukvårdsbehovet, sa han under presskonferensen under måndagen.

Man kan se att antalet avlidna med covid-19 som vårdas på sjukhus minskar något, en början på en nedåtgående kurva, som måste fortsätta, menar Eriksson, som samtidigt understryker vikten av att hålla rekommendationerna. Hittills har 1 428 personer dött på sjukhus inom Region Stockholm, till följd av corona.

I dag vårdas 193 personer som drabbats av viruset, på intensivvårdsavdelningar i Stockholm, det att jämföra med 230, som är det högsta antalet personer som vårdats mot corona inom regionen. I normala fall finns totalt 90 intensivvårdsplatser i Stockholm. De extra intensivvårdsplatserna som förberetts i Älvsjö, har hittills inte behövt användas.

Antalet utskrivna, som vårdats mot covid-19, ökar varje vecka, samtidigt som antalet avlidna sjunker, sedan ett par veckor tillbaka.

Det är vanligare att drabbade män får vård, 59 procent av de som vårdas på sjukhus inom Region Stockholm är män. Statistiken visar också att dödligheten är högre i äldre åldersgrupper, även om också yngre kan drabbas hårt av sjukdomen.

Enligt Björn Eriksson är det svårt att förutsäga vem som drabbas och smittspridning ska undvikas oavsett ålder.

– Håll i och håll ut, vi behöver hålla avstånd, inte träffa andra än de som bor i ens hushåll och särskilt inte träffa riskgrupper och de som är äldre än 70 år. Vi behöver fortsätta hålla ut, vi får räkna med några månader till, innan vi kan säga var det är på väg. Det är verkligen på marginalen nu att vinden lättar något, att vi nu kan se en ljusglimt betyder inte att vi inte ska hålla avstånd. Det är för riskfyllt, fortsätt stanna hemma om du är det minsta sjuk eller har influensasymtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.