TV: Se när uttern käkar en svan i Norrtäljeån – forskaren: ”Extremt ovanligt”

TV: Norrtäljebon Lars Hansén lyckades fånga det hela på film

Att Norrtäljeån sjuder av liv visste vi, inte minst i form av den utterfamilj som har synts till mitt inne i staden. Men när Lars Hansén promenerade nerför ån på torsdagseftermiddagen fick han sig en rejäl överraskning.

– Jag såg genom staketet en utter som satt framför en död svan. Han krälade sig upp och började äta. Jag trodde först att det var ett kadaver som uttern hade hittat men det tror jag inte längre. Den var helt färsk så den hade nog blivit dödad av uttern. Det var en fjolårsunge vad jag såg, berättar Lars Hansén.

Blev uttern inte rädd för dig?

– Nej, den var väldigt fokuserad på att äta.

Lars Hansén filmade måltiden och delade filmen i Facebookgruppen ”Norrtälje-vad händer på byn?” där den blev flitigt delad och kommenterad.

– Det är inte så vanligt att man ser det här i aktion. Jag har aldrig sett det i alla fall, säger Lars Hansén.

Anna Roos leder forsknings- och analysgruppen på Naturhistoriska riksmuseet. Hon är speciellt inriktad på uttrar och sitter i ledningsgruppen för Internationella naturvårdsunionens (IUCN) utterspecialistgrupp. Även hon är förundrad över svankalaset i Norrtäljeån.

– Det är inte onormalt men det är extremt ovanligt. För ett par veckor sedan i Gysinge var det en utter som tog en sångsvan. Svanen hade en stor isklump i ena vingen så den var skadad. Det är lite häftigt att jag hör talas om det två gånger från Uppland, för jag har inte hört talas om det innan, säger Anna Roos.

Hon kollade med sina kollegor inom IUCN, och den brittiska forskaren Lesley Wright kunde berätta om en annan utter som attackerat en knölsvan från undervattensläge.

– Jag tycker det låter helt otroligt. För en vuxen knölsvan vägen 12-14 kilo och det gör inte en utter. Jag har gått igenom maginnehållet på över 2 000 uttrar och det förekommer fåglar ibland, men det är mest dykänder och gräsand. De kan ta stora djur, men det är ovanligt. Oftast tar uttrar fiskar som är 10-15 centimeter långa, säger Anna Roos.

Vilken sorts svan som blev uttermat i Norrtäljeån vet vi inte, men den verkar alltså inte ha varit helt fullvuxen och kanske var den också skadad på något sätt. Den stränga vinterkylan kan vara en annan förklaring.

– Det är svårare att få tag på mat och då kan uttern ge sig på sådana här byten. När det är mindre öppet vatten blir det lättare att ta en fågel. Svanen kan också vara hungrig och medtagen av kylan, säger Anna Roos.

Uttern var länge sällsynt i Sverige men på senare år har den ökat igen i takt med att miljögifterna i åar och vattendrag har minskat. Uttern tillhör de djurarter som ingår i statens vilt, och måste anmälas till polisen om de påträffas döda. Polisen ansvarar sedan för att kadavren hamnar på Naturhistoriska riksmuseet där bland andra Anna Roos undersöker dem.

– När jag började för 30 år sedan fick vi in någon enstaka utter, och nu får vi in 200 per år. Det beror inte på ökad dödlighet utan på att de har blivit fler, säger Anna Roos.

Fotnot: Gysinge ligger egentligen inte riktigt i Uppland, utan precis över gränsen till Gästrikland.