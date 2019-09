Tv-profilen Arne Weise är död

Anmäl text- och faktafel

”Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng”, skrev Arne Weises son Andreas Weise på sitt Instagram-konto vid 18-tiden på onsdagen.

”Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik. Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden”, fortsätter Andreas Weise på Instagram.

Arne Weise jobbade sig till en särställning i svensk tv-historia, där han befann sig i ständig rörelse under 60 års energisk gärning – 30 år av dem som Sveriges egen jultomte när han i tre decennier var julvärd i Sveriges television på julafton.

Arne Weise bodde i en lägenhet på Gärdet i Stockholm men befann sig mycket gärna och ofta i Norrtälje kommun, i sitt älskade fritidshus på Blidö.

I den sista intervjun Arne Weise gjorde för Norrtelje Tidning berättade Arne Weise att han köpte fritidshuset för nu snart 25 år sedan, ett litet hus 50 meter från vattnet. Han berättade att han son Andreas gärna skulle vilja köpa huset.

– Andreas älskar det och vill gärna köpa tomten. Han snickrar själv och är väldigt duktig, berömde Arne sin son.

