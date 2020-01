TV: HÖJDPUNKTER: Snyggaste målen från Rånäscupen dag 2

MISSA INTE: Rånäscupen dag 2 – se hela reprisen och samtliga matcher här

Länk till hela spel- och sändningschemat för Rånäscupen 2020

Så gick det under dag 2 av Rånäscupen:

På lördagen avgjordes grupp 3, 4 och 5 i Rånäscupen – och det blev en hel del favoriter som tog sig vidare till söndagens pool- och slutspel. Rimbo IF 1 gjorde processen kort i grupp 3 och knep samtliga nio pinnar. De fick sällskap av Rånäs IF 1 och dessutom tog återigen Roslagsbro IF (2) sig vidare genom att bli bästa grupptrea.

Med tanke på att även föreningens U19-lag imponerade stort och gick obesegrade genom grupp 4 så får man kalla Roslagsbro för turneringens stora vinnare så här långt. Från grupp 4 hittar vi även Rö IK som tog sig vidare.

Slutligen blev det Frösunda SK och Edsbro IF som säkrade de sista slutspelsbiljetterna och därmed är hela startfältet inför söndagen färdigställt.

Hulka GK, GoIF Kåre, Roslagen SOL, Rådmansö SK 1 och Lohärad IF fick tacka för sig.

Lördag 4 januari - resultat:

Rimbo IF 1-Lohärad IF 5–0

Rånäs IF-Roslagsbro IF 2, 1–1

Rådmansö SK 1-Roslagen SOL, 3–0

Roslagsbro U19-Rö IK, 3–1

Rimbo IF 1-Roslagsbro IF 2, 2–0

Rånäs IF 1-Lohärad IF, 3–1

Goif Kåre 1-Hulka GK, 1–1

Frösunda SK-Edsbro IF 2–0

Rimbo IF-Rånäs IF 1, 1–0

Roslagsbro IF 2-Lohärad IF, 3–2

Rådmansö SK 1-Roslagsbro IF U19, 0–2

Rö IK-Roslagen SOL, 3–1

Goif Kåre 1-Edsbro IF, 1–2

Frösunda SK-Hulka GK, 0–0

Rådmansö SK 1-Rö IK, 0–1

Roslagsbro IF U19-Roslagen SOL, 3–0

Goif Kåre 1-Frösunda SK, 0–3

Edsbro IF-Hulka GK 3–2

Söndag 5 januari, pool- och slutspel:

Poolspel

11.00 Roslagsbro IF 1-Rånäs IF 1

11.20 Rö IK-Frösunda SK

11.40 Riala GoIF-Roslagsbro IF 1

12.00 Rådmansö SK 2-Frösunda SK

12.20 Riala GoIF-Rånäs IF 1

12.40 Rådmansö SK 2-Rö IK

13.00 Roslagsbro IF 2-GoIF Kåre 2

13.20 Brottby SK-Edsbro IF

13.40 Rimbo IF 1-Roslagsbro IF 2

14.00 Roslagsbro IF U19-Edsbro IF

14.20 Rimbo IF 1-GoIF Kåre 2

14.40 Roslagsbro IF U19-Brottby SK

Pool 1

Riala GoIF

Rånäs IF 1

Roslagsbro IF 1

Pool 2

Rådmansö SK 2

Rö IK

Frösunda SK

Pool 3

Rimbo IF 1

GoIF Kåre 2

Roslagsbro IF 2

Pool 4

Roslagsbro IF U19

Brottby SK

Edsbro IF

Slutspel

Kvartsfinal 1

15.00 1:a Poo1 1-2:a Pool 3

Kvartsfinal 2

15.25 1:a Pool 1-2:a Pool 4

Kvartsfinal 3

15.50 1:a Pool 3-2:a Pool 2

Kvartsfinal 4

16.15 1:a Pool 4-2:a Pool 1

Semi 1

16.40 Kvartsfinal 1-Kvartsfinal 2

Semi 2

17.05 Kvartsfinal 3-Kvartsfinal 4

Final

17.30 Semifinal 1 och Semifinal 2