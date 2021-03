TV: Förre BKV-talangen har hittat glädjen i Rö – tippas bli skyttekung: ”Fruktansvärt kul”

Se hela intervjun med Zackarias Laprasit i spelaren nedan:

SE ÄVEN: NT-sporten direktsände från Rös försäsong – se reprisen här

Rö är nykomling i division 5 inför den kommande säsongen. Där har laget valt att ta in flera nya spelare. En av dem är Zackarias Laprasit, som därmed har lämnat BKV Norrtälje. 21-åringen förklarar varför han valt att ansluta till Rö.

– Jag ville hitta tillbaka till glädjen i fotbollen. Förra året var ganska påfrestande, med corona och vårt resultat. Sen gick det inte så jättebra för mig. Så jag kommer ner hit och vill hitta självförtroendet igen. Och sen hoppas jag kunna leverera på riktigt, säger Laprasit.

Hur har det känts under din första tid i Rö? Har du lyckats hitta tillbaka till glädjen?

– Ja. Det kan du kanske höra själv. Det är mycket garv och fruktansvärt kul här.

I och med sin tid i BKV har Laprasit erfarenhet från spel högre upp i seriesystemet. Med det i bagaget vill han bidra med en specifik sak i sin nya klubb.

– Jag vill öka seriositeten. Jag pratade med Stefan (Gustavsson, Rös tränare) och han vill samma sak. Så där hoppas jag kunna hjälpa till.

Nyss nämnda Gustavsson ser fram emot att se Laprasit i Rötröjan.

– Zackarias har spelat på en högre nivå än vad det här laget har spelat på tidigare. Han kommer bli en tillgång, med fart och fläkt på planen. Dessutom är han bra med bollen, säger Gustavsson.

Även Filip Lindroos, fjolårets skyttekung i Rö, tror mycket på Laprasit.

– ”Zacke” kan bli lagets skyttekung i år. Han har lite av den där måltjuvsauran och är kvick på planen. Nu tycker jag att han får bevisa att han har spelat i BKV.

Omdömet från Lindroos glädjer Laprasit.

– Det är kul att få höra sådana ord från en så bra kille som Filip. Jag känner honom sen innan och han har varit på mig att komma hit. Det är en fruktansvärt bra fotbollsspelare och jag hoppas att vi kan hitta en bra kemi mellan varandra och leverera lite poäng.

Klara övergångar – Rö IK:

In: Karl Pettersson (Rimbo IF), Jesper Westerholm (Rimbo IF), Simon Carlsson (Lohärads IF), Rasmus Söderqvist (Lohärads IF), Zackarias Laprasit (BKV Norrtälje)

Ut: Daniel Bengtsberg (Riala GoIF)