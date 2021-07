TV: Å-racet gick av stapeln för andra året i rad: ”Vi är en naggande god skara”

Förra året lockade Å-racet endast tre tappra deltagare. I år hade man femdubblat deltagarantalet, påstod man, och från land följde dessutom en handfull åskådare dramatiken.

TV: Se den rafflande starten

Å-racet arrangeras i radiokanalen Roslagen lives regi och är Janne Westerlunds idé.

– Jag jobbar som stand up-komiker och har varit arbetslös en tid nu under pandemin. Jag gillar att göra roliga saker och när jag hörde att det brukade finnas ett å-race i Norrtälje som lagts ner tänkte jag ”Nej! Det får inte läggas ner!” Idag är vi en naggande god skara. Vi blir kanske femton stycken. Det ska sakta byggas.

Vad vinner man?

– Det finns flera priser. Dels finns det Winner of the race. Då får man en t-shirt, en middag, biljetter till Norrtälje comedy club och en meet and greet med mig. Så det är stora grejer.

Vilken taktik bör man ha för att ta hem segern?

– Det gäller att gå ut hårt, för att sedan öka, för att avsluta med en massiv slutspurt.