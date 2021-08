Tung dag för BKV – föll mot Franke: ”Oerhört underlig match”

I regnet gick det inte vägen för BKV under lördagen, när det blev förlust i returmötet mot IK Franke. Gästerna gjorde sitt första mål efter 14 minuter när William De Carro nickade in en hörna. BKV hade sina farliga chanser men bollen ville inte in. Antingen så gick bollen i famnen på gästernas målvakt eller så gick skotten centimeter utanför stolpen. Istället fortsatte Franke sin målskörd framåt och utökade till 0–3 innan första halvleken var över. Det blev också slutresultatet i matchen.

I den andra halvleken ökade regnet på och de resterande 45 minuterna präglades av hårt slit från båda läger. Den regntunga planen blev svårspelad. Flertalet passningar slogs bort av båda lagen och många långbollar på djupet hann rinna över kortlinjen innan någon spelare hann i fatt.

– Oerhört underlig match i och med vi kanske spelar bättre fotboll än dem i första halvlek. Vi skapar jättechanser till dem på stora individuella misstag. Vi är rätt uddlösa. Första tio så har vi två jättechanser men vi är inte där. Det är inte så mycket att kommentera, det är lite individuella misstag som avgör matchen. Jag tycker att vi står upp med heder i andra, men vi bör göra mål.

– Det märks också, trots att vi gör en bra insats, att vi har lite för tunga namn borta den här matchen. Men man vinner och förlorar ihop. Jag tycker vi inte föll ihop, vi har en krigarinställning hela matchen.

Det såg ut som ni hade svårt att ta över mittplan, håller du med?

– Jag håller med. Jag tycker deras droppande mittfältare ändå är ganska bra och får lite för mycket space. I andra halvleken låg vi lite tightare och han förflyttade sig lite uppåt i banan. Vi hade svårt att erövra mittplan. Det märks lite att vi är ett mycket yngre lag idag, vi förlorade mycket närkamper. Idag blir vi lite för junior-aktiga.

Tränaren berättar att det kommer vara viktigt att få en mer konsekvent trupp framöver. I dagens match fattades Fredrik Kayembe, Carl Magnusson och Henrik Wichmann. Snart blir man av med Felix Nässén, som åker tillbaka USA, och Milton Olsson som lämnar för studier.

Matchfakta:

Division 3 norra Svealand

BKV – IK Franke 0–3

Mål: 0–1 (14) William De Carro, 0–2 (26) Jonathan Böckert, 0–3 (43) Liam Schweitz.