Trots nedstängning sjuder biblioteket av aktivitet: ”Vi har otroligt mycket att göra”

Den 3 november stängde Norrtälje kommun ner alla kultur- och fritidsverksamheter i hela kommunen, utom för barn. Bland de institutioner som nu inte tar emot besökare längre finns kommunens samtliga åtta bibliotek. Men det går fortfarande bra att låna böcker – på distans.

– Man kan tro att eftersom vi har stängt så gör vi ingenting men det är precis tvärtom – vi har otroligt mycket att göra och fullt upp med beställningar som kommer in, säger bibliotekschef Per Ahlin.

Nu om någonsin borde man ta möjligheten att läsa, av lust eller för att förkovra sig i något ämne.

Den som vill låna böcker kan antingen reservera böcker via hemsidan, mejla in sin beställning eller ringa in den och sedan avtala om ett tillfälle då man kan bege sig till biblioteket och plocka upp sin bokpåse.

– Man kan hämta böckerna utanför dörren och om man har svårigheter att ta sig till ett bibliotek och kanske bor långt ute i kommunen så kan vi försöka lösa överlämningen genom att skicka med böcker på bussen. Eller så kan vi erbjuda hemleverans till först och främst de som har fysiska svårigheter att själva ta sig till ett bibliotek.

Hur upplever du att intresset är för biblioteket under pandemin?

– Norrtälje är ju även sedan tidigare en mycket bokläsande kommun, vi ligger väldigt högt upp på listorna för utlån både i regionen och i riket. Och nu visar det sig att trots pandemin och alla risker som finns så bemödar sig folk om att kontakta oss och komma och hämta böcker även om det innebär merarbete även för dem. För mig råder det ingen tvekan om att biblioteken är en oerhört viktig samhällsinstitution. Det som är tråkigt nu är ju att vi missar de som inte har möjlighet att vara någon annanstans än här för att läsa, plugga, skriva och skriva ut. Det blir ett digitalt utanförskap.

– Men till Norrtäljeborna vill jag säga att de ska fortsätta använda biblioteket för att låna böcker! Nu om någonsin borde man ta möjligheten att läsa, av lust eller för att förkovra sig i något ämne. Vi finns här, kontakta oss så ska vi försöka lösa de hinder som kan finnas för att ni ska kunna få tag på böcker, säger Per Ahlin.