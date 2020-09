Tre konkurser i Norrtälje och rekordminskning i landet: ”Det ser glädjande ut”

Ny statistik visar ett tydligt trendbrott efter en tuff coronavår för många företag. I augusti minskade det totala antalet konkurser med hela 34 procent i landet jämfört med samma månad förra året.

Det är den största procentuella minskningen av konkurser för en månad hittills under 2020, enligt Upplysningscentralen (UC).

Den positiva trenden gäller i de flesta branscher med undantag för transportsektorn, i synnerhet för taxiåkarna då resandet har minskat kraftigt sedan pandemin bröt ut. Där har dubbelt så många bolag, 24 i år mot 12 stycken 2019, gått i konkurs i landet.

Däremot visar färska siffror från UC att konkurserna inom den i coronatider hårt drabbade hotell- och restaurangbranschen minskade med 37 procent i augusti, jämfört med i fjol.

– Att augusti månad skänker ett ljus över den annars så hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen är glädjande att se. Förhoppningsvis är trenden ihållande och de kreativa insatser aktörer i branschen genomför, såsom långtidsboende och studentboende på hotell och möjligheten till take-away på flertalet restauranger, bär frukt, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Statistiken för endast konkursdrabbade aktiebolag i Stockholms län är ännu ljusare och visar en minskning med hela 42 procent i augusti jämfört med i fjol. Samma månad gick tre aktiebolag i konkurs i Norrtälje kommun, vilket inte är så stor skillnad mot två stycken i augusti 2019.

Även fast det är en minskning av konkurser i hela landet i augusti, så är det sett över hela året en ökning av antalet konkurser.

I Norrtälje kommun är det en väldigt stor ökning sedan januari till och med augusti med 32 företag i konkurs, jämfört med förra årets 20 konkurser samma period. Det innebär en ökning med hela 60 procent i Norrtälje kommun, vilket är betydligt mer än snittet för hela landet som ligger på 7 procent i år.

– Generellt kan man dock säga att konkurserna i Norrtälje kommun följer utvecklingen i Sverige i sin helhet med en ökning av antalet konkurser framför allt under april och maj för att sedan minska under sommaren. Hur utvecklingen blir i september och under resten av hösten beror på hur konjunkturen och pandemin fortsätter att utvecklas, säger Harald Stjerna.

Pandemin har drabbat olika sektorer i näringslivet olika hårt. Vissa har klarat sig bra och till och med ökat omsättningen, till exempel dagligvaruhandeln och näthandeln. Värre har det varit för rese- och besöksnäringen, även om sommarens “hemestrar” inneburit en viss återhämtning för den inhemska turismnäringen.

Enligt Syna har det den senaste tiden synts en avmattning inom byggsektorn där framför allt mindre byggföretag har fått det mer kämpigt och fastighetsbranschen kan komma att få det tufft när det gäller uthyrning av kommersiella lokaler.

– Min bedömning är att det fortsatt råder en betydande osäkerhet om utvecklingen framöver. Visserligen kommer det en del signaler om en viss återhämtning, bland annat inom tillverkningsindustrin. Men osäkerheten om utvecklingen framöver är trots allt fortsatt stor. Två helt avgörande faktorer är hur pandemin kommer att utvecklas och hur ekonomin i vår omvärld kommer att gestalta sig, säger Harald Stjerna på kreditupplysningsföretaget Syna.

LISTA: Här är de aktiebolag som gick i konkurs i juli och augusti 2020:

1. Inga-Lill Orremark AB (556670-0869)

I konkurs 2020-07-02 – Rö

Bransch: Taxitrafik, 0 anställda, omsättning 2 tkr.

2. Sense expo (556755-7391)

I konkurs 2020-08-10 – Rimbo

Bransch: Byggnads- och inredningssnickerier, 16 anställda, omsättning 37 118 tkr.

3. Ler Lidströmemilrobert Ab ( 556785-7767)

I konkurs 2020-08-28 – Rimbo

Bransch: Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, 1 anställd, omsättning 709 tkr.

SE HELA LISTAN 2020: ”Här är företagen som ansökt om konkurs 2020”