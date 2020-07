Träningsmatchen inställd – så laddar Rimbo istället och då ansluter nyförvärvet: "Hennes arbetstider styr"

Under veckan var Rimbos damer tillbaka i kollektiv träning. Men i samband med träningen kunde lagets tränare berätta att den planerade träningsmatchen på söndag ställs in. Detta då motståndarna Upsala IF lämnat återbud.

– Skittrist, vi får se om vi får in någon annan match på kort varsel. Vi vill gärna ha en match där. Vi får se, jag hoppas verkligen att vi kan lösa det. Det är tråkigt men vi har i alla fall Älta kvar före seriestart så det är viktigt, säger lagets tränare Patrik Simonsson.

Nu får man istället tänka om och leta efter alternativa lösningar. Men det ska en del till för att hitta nytt motstånd till helgen med tanke på att tiden är knapp.

– Vi får jobba på med träning. Internmatcher har vi jobbat med ett antal under våren men självklart är det ett alternativ om vi inte får in någon motståndare. Vi får se vad vi kan hitta på, alternativet att ta ett pojklag finns ju om det är möjligt.

Rimbos damer hann endast med en match innan sommaruppehållet i det, på grund av Coronaviruset, försenade seriespelet. Dock blev det förlust i den matchen mot Sollentuna. Just jobbet i träning som inleddes under onsdagen blir nu en nyckel för laget.

– De flesta verkar hela och fräscha och det var det viktiga med den här träningen. Nu ska vi skruva upp träningen och först ska vi titta på Sollentunamatchen. Vi ska se vad i gjorde bra och mindre bra innan vi jobbar med detaljer fram mot GUSK-matchen och seriematcherna.

Simonsson har en rätt klar bild av de behöver jobba på framöver.

– Det handlar mycket om att våga spela. Något vi tycker att vi inte gör riktigt i första halvlek mot Sollentuna. Vi slår bort oerhört mycket boll om man tittar på matchen i efterhand, något vi inte ska behöva göra, säger han och fortsätter:

– Det handlar inte bara om den som har bollen utan om att göra sig spelbar. Vi gör inte riktigt det vi tränat på samtidigt hade vi inte spelat på fyra månader och Sollentuna hade ändå en match i benen. Jag tror att det spelar större roll än vi kanske tror.

En förlust med 3–0 verkar även ha varit lite i största laget. Simonsson menar att laget borde ha gjort mål, inte minst i andra halvlek.

– I andra halvlek har vi en period på 25-30 minuter där vi pressar tillbaka dem totalt. Tyvärr får vi inte utdelning och det är nästa grej: Vi måste göra mål när vi får chanserna, säger Simonsson.

Trots att Rimbos damer fått tänka om till helgen finns det saker att se framemot i början av nästa vecka. Då ansluter nämligen nyförvärvet Beatrice von Dardel. Något tränare Patrik Simonsson är glad för.

– Hon är som sagt läkarstuderande så hennes arbetstider på sin praktik på Norrtälje sjukhus styr. Det går inte att göra så mycket utan hon ansluter i nästa vecka. Det ska bli kul, hon har varit med lite och smälter in bra i gänget. Förhoppningsvis blir det bra.

På spelarfronten har ett par intressanta namn varit med i kollektiv träning under veckan. Bland annat Michaela Johansson och Kajsa Sund. Johansson som bland annat hann göra comeback redan innan uppehållet och Sund som varit tveksam till spel tidigare.

– "Mickis" är med och kör och höll ju 90 minuter mot Sollentuna, det hoppas jag fortsätter. Kajsa kommer när hon känner för det och när kroppen håller. Det är klart vi hoppas att hon kan spela men vi vet inte. Hon trivs ju bra i gänget men vi får se när vi står där mot GUSK vad det blir, säger Simonsson och tillägger:

– Vi hoppas ju men det är upp till Kajsa själv helt och hållet.

En som gjorde ett piggt inhopp mot Sollentuna var Ebba Nilsson. Nu aspirerar hon på en startplats, något som tränare Simonsson inte missat.

– Hon gjorde en jättebra andra halvlek när hon kom in så det är självklart något vi måste fundera på. Men det ligger ju nära till hands att hon kliver in och spelar mittback som det ser ut just nu. Det är två veckor kvar men det ligger nära till hands efter det inhoppet.