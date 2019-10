Traditionell country när Dallasbon Joshua Ray Walker äntrar Skebopuben

Anmäl text- och faktafel

Walker själv är från Texas men har växt upp på musik från Smoky Mountains, bergskedjan utmed gränsen mellan Tennessee och North Carolina. Han sjunger egna låtar med texter inspirerade från sitt eget liv.

Den Dallas-baserade 28-åringen började spela gitarr som tolvåring, spelade med olika band under skolåren och skrev sina första countrylåtar när han var 19.

Flitigt turnerande under flera år har gett honom god rutin trots hans unga ålder. I vintras kom debutskivan ”Wish You Were Here” med traditionell countrymusik spetsad med tex-mex-musik och mycket gitarr på teman som ensamhet, förlust och rädslor.

Joshua Ray Walker kommer till Skebopuben lördagen den 5 oktober.