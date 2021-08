Tomas Andersson Wij kommer till Pythagoras: ”Många fina minnen”

När han 10 augusti ger konsert i Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje är han inne i slutet av sommarens över en månad långa, intensiva turné.

– Ja, det var två år sedan senast jag stod på scen... Som den pessimist jag är hade jag räknat bort den här sommaren också. Jag fick en smärre chock när mina bokare Blixten & Co ringde och berättade om turnéschemat. Trodde inte att det var sant. Men sen när alla datum gjordes offentliga hade det sjunkit in och jag kände bara glädje. Jag plockade upp gitarren igen, gick igenom materialet, lärde mig det igen och ändrade lite tonarter och arrangemang, berättar Tomas Andersson Wij.

Med närmare tjugo års erfarenhet av livekonserter gick han efter det långa scenuppehållet upp på scenen i Ulricehamn:

– Det var så kul att stå på scen igen. Visst, jag kände mig ringrostig, men all nervositet släppte redan med en gång, jag kände; det här är mitt jobb! Efter första låten, när jag tog emot applåderna blev jag lite rörd faktiskt. Av att vi än en gång kan samlas kring musik och att jag fortfarande får vara del av det. Ja, det var en lyckad kväll. Efter konserten kom en man fram ur publiken och sa lite försiktigt: ”Du sa att du var ringrostig. Men det var vi i publiken också”, ler Tomas.

Vad var anledningen till att du tog ett sabbatsår?

– Jag hade kört hårt under så många år, särskilt under de fem senaste åren då mycket hänt kring mig som artist. Jag hade byggt en publik långsamt under många år. Sen fick jag ett eget program i SVT, och sen ringde ”Så mycket bättre”. Efter det blev konserterna bara fler och större. Jag kände helt enkelt att jag behövde en paus från allt turnerande. Och en paus från mig själv.

Men så kom något han inte hade räknat med. Pandemiåret.

– Jag fick tid får sådant jag inte fått tid till tidigare. Jag kunde för första gången på 20 år ta en helt ledig sommar. Jag kunde vara med min son mycket mera, träffa vänner, sköta om min trädgård och starta den där podden jag länge velat starta; Hundåren – motgångspodden. I den träffar jag välkända svenska artister och kreatörer, inte för att prata om deras framgångar och succéer, utan för att prata om motgångar och fiaskon. Jag har gjort tjugofem avsnitt. Nu har jag ett sommaruppehåll, men fortsätter i augusti.

När Tomas Andersson Wij nu sneglar i backspegeln över det två år långa uppehållet från sceners strålkastarljus tycker han att avbrottet för hans del var unikt, välkomnat och välbehövligt.

– Hm, jag kommer tyvärr nog aldrig att kunna ta en sådant lång paus igen, det har jag inte råd med.

På sommarens turné blandar han och ger från sin stora katalog. I Pythagoras industrimuseum står han ensam med sin akustiska och halvakustiska gitarr. Repertoaren innehåller även covers. I våras gav han ut Ulf Lundells ”Diamanter” och han har översatt mycket material, både åt sig själv och andra artister, som Tommy Körberg och Helen Sjöholm. Som den singer-songwriter han är är hans texter berättande. Han fångar både vemod och lycka i sina sånger. Det förflutna och nuet rinner in i varandra, precis som det andliga och politiska.

Vilka av dina kompositioner ligger dig varmast om hjärtat?

– Det finns några låtar som är som ursprungslåtar för mig, som ”Sanningen om dig”, ”Tommy och hans mamma” och ”So Long”. Det är låtar som jag aldrig verkar tröttna på, som förblir levande för mig, kväll efter kväll. ”Sanningen om dig” är min äldsta låt. Den skrev jag när han var 17. Jag började med den julaftonskvällen år 1989 och sista versen skrevs på juldagen.

Tomas skulle snart flytta hemifrån och stod mitt i korsdraget mellan uppväxt och vuxenliv. I den låten öppnade han för första gången dörren till barndomen som har försökt hålla den öppen sen dess.

Tomas Andersson Wij har ett särskilt förhållande till Norrtälje. Som barn minns han Emmaus på Solbacka strand. Där hade baptistförsamlingen Ebeneserkyrkan en social verksamhet som hans pappa Sune startade upp.

Innan jag själv blev journalist jobbade jag några år på Emmaus med Sune och minns mycket väl Tomas som sju, åttaåring.

– Ja, jag var ofta på Emmaus, både sommar och vinter och har många fina minnen därifrån. Jag minns särskilt en julhelg, kanske 1980, som jag var där med familjen, jag fick en snowracer, lyckan var total, skrattar Tomas, som har framträtt som artist i Norrtälje flera gånger.

Däremot har han aldrig tidigare varit i Pythagoras, men tycker att det låter spännande att få spela i en industribyggnad som Pythagoras är. Själv har han en lokal i en gammal kexfabrik på söder i Stockholm dit han går för att färdigställa idéer.

– Konsertlokalens känsla, ljudet och publiken är några av de faktorer som påverkar när jag sjunger och spelar som bäst. Det har inte så mycket att göra om det är tio eller tusen personer i publiken. En gång spelade jag i Odense i Danmark. Det kom nitton betalande personer. Den konserten är bland de finaste jag gjort. Publiken fick önska låtar och efteråt tog jag en öl med några av dem, säger Tomas Andersson Wij, som inte vill vara en maskin eller något superproffs som kör på med samma riff och jingel konsert efter konsert.

Vad driver dig vidare i det musikaliska sökandet?

– Jakten på texten och melodin som får hjärtat att slå fortare. Ibland händer det. Och ibland går det otroligt fort. Det är en lycka, verklig lycka. Men efter de här två årens uppehåll från turnerandet lever jag mer med en öppen hand än tidigare. Jag tänker att det som händer, det händer. Jag tror jag kommer att turnera mindre och göra andra grejer, jobba mer med talrösten, och kanske inte bara i poddformatet. Jag skulle gärna göra tv-dokumentärer till exempel.

Så säger han att han kan bli rätt så trött på sig själv som artist. Han förklarar sig närmare:

– Mycket har gått min väg som artist på senare år. Jag är medveten om att en karriär går upp och ner. Jag är självkritisk och kan brottas med tvivel. För mig som artist handlar det om att behålla närvaro i det jag gör. Jag vet inte vad jag fick musiken ifrån när jag redan som åttaåring började skriva låtar. Jag fick musiken som en stark kärlek. När jag var tio hade jag ett rockband. Sedan dess är musiken det vatten jag simmat runt i.

Tomas Andersson Wij har påverkats mycket av singer-songwriters som Bob Dylan, Paul Simon och Joni Mitchell. Men han har alltid varit en musikalisk allätare. Senaste tiden har han influerats mycket av både hiphop och ny, alternativ soul, som Frank Ocean och SZA - inte minst deras sätt att arrangera låtarna minimalistiskt och ge mycket plats åt rösten.

– Det tråkigaste jag vet är artister som låter likadant, skiva efter skiva. Jag hoppas att jag aldrig förlorar nyfikenheten på ny musik och nya samarbeten.

NÄR: Den 10 augusti.

VAR: Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje.