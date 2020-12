TIPS: Så kan du hålla ditt nyårslöfte – se till att lova på rätt sätt

Forskare på universiteten i Stockholm och Linköping har gemensamt gjort en stor experimentell studie om nyårslöften. Studien publicerades den 9 december i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

1 066 personers nyårslöften från årsskiftet 2017/2018 har studerats. Testpersonerna delades därefter in i tre grupper, utifrån hur deras löften var formulerade. Grupperna fick olika mycket stöd under året och uppföljning gjordes därefter varje månad under hela året.

– Det visade sig att stödet som gavs till testpersonerna inte innebar så stor skillnad när det kom till slutresultatet att hålla sitt löfte under hela året. Det som förvånade oss var resultatet kring hur man utformat sitt löfte", säger professor Per Carlbring vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

För de som lovade att börja med någonting nytt gick det i många fall bra. De som lovade att sluta med något hade det däremot mera kämpigt.

– Inom många områden kan en omformulering absolut fungera. Lovar du exempelvis att du ska sluta äta godis och gå ner i vikt så har du med allra största sannolikhet större framgång om du istället säger ”jag ska äta frukt flera gånger om dagen”. Därmed ersätter du godis med något nyttigt som förmodligen innebär att du går ner i vikt och därmed kan hålla ditt löfte, säger Per Carlbring.

– Man kan inte sudda ut ett beteende, men man kan ersätta det med något annat. Det kan däremot vara svårare att applicera på löftet ”jag ska sluta röka”, något som man kanske gör 20 gånger om dagen, säger Per Carlbring.