Tingshuset snart ute till försäljning – kommunstyret kritiseras för hemlighetsmakeri

Tingshuset köptes av samverkansstyret S-C-MP i juni 2018 för att användas i kommunal verksamhet, men sedan inköpet har det stått tomt.

Redan i våras kunde NT avslöja att kommunen planerade att sälja fastigheten, men sedan dess har det inte kommit några konkreta besked om försäljningen.

Tills nu – i slutet på nästa vecka eller i veckan efter den kommer tingshuset att läggas ut till försäljning, berättar Benjamin Råd Vaher, exploateringschef på kommunen:

– Vi håller på att samlar in all information inför försäljningen, så att det blir rätt i annons och försäljningsmaterial. Vi vill inte ha frågetecken under försäljningen, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M), säger att det finns flera orsaker till försäljningen:

– Dels är det ingen hemlighet att Moderaterna inte tyckte att det var ett bra köp när det gjordes, men vi har också prövat tingshuset mot olika verksamheter, och det har inte funkat med verksamheterna eller så har det blivit väldigt dyrt. Då tycker inte jag att kommunen ska ha någon prestige i att behålla ett visst hus.

Oppositionsrådet Ulrika Falk (S), som vid tiden för köpet 2018 var kommunstyrelsens ordförande, kritiserar planerna på försäljning.

– Jag tycker att det är ett väldigt olyckligt besked, framför allt som vi inte har löst förskolesituationen med bland annat Vega. Vi är öppna för olika alternativ, men om man nu skyndsamt gör sig av med tingshuset så minskar man chanserna till en lösning, säger Ulrika Falk.

Hon vänder sig också emot att kommunen inte utrett vad det skulle kosta att ha kvar och driva verksamhet i fastigheten.

Det gör även Camilla Rydstrand, Miljöpartiets gruppledare, som skrivit en debattartikel om försäljningen där hon efterfrågat mer transparens.

– Vi efterfrågade utredningsunderlag till varför det inte gick att använda tingshuset till något av de anledningar som det köpts för, men då fick vi reda på att kommunens försäljningsgrupp höll på att förbereda en försäljning. Varför har man inte sagt det? Frågan kom ju bland annat upp på senaste kommunfullmäktige, säger Camilla Rydstrand och syftar till att förskolan Vegas framtid diskuterades, och då nämndes tingshuset som en möjlig lokal för rockad.

Hon säger att hon egentligen inte vänder sig mot själva försäljningen, utan emot att den inte skett mer transparent.

– Vi inser att vi sitter i opposition, men jag tycker att det hade varit ärligare att man säger att det helt enkelt handlar om att man inte vill att kommunen äger tingshuset än att hänvisa till siffror som det sedan inte finns ett konkret underlag för.

Bino Drummond slår ifrån sig kritiken, och säger att det är klarlagt att tingshuset skulle vara allt för kostsamt att driva.

– Men nej, vi har inte gjort någon utredning – eftersom det är väldigt dyrt. Det är inte ansvarsfullt att lägga en massa pengar på en utredning när vi redan vet att det inte kommer att vara ekonomiskt försvarbart. Vi vet vad driftskostnaderna är, och lokalstyrgruppen har tittat på kostnaderna. Vi kan inte göra utredningar om allting bara för att politiker vill det, jag har ingen anledning att misstro tjänstemännen som tittat på kostnaderna, säger han.

Varför nämnde du inte att det var bestämt att tingshuset skulle säljas när frågan kom upp under kommunfullmäktige?

– Det var inte det som frågan gällde, utan frågan gällde förskoleförsörjningen. Hade jag fått en direkt fråga om vi ska sälja tingshuset så hade jag sagt ja på den frågan, säger Bino Drummond.

Du tyckte inte att det fanns anledning att nämna det när tingshuset nämndes som en plats för Brännäsets verksamhet att flytta in?

– Nej, inte när frågan rörde förskoleförsörjningen. Dessutom är det så att när man sitter i opposition så kan man inte förvänta sig att man får veta alla beslut på förhand. Då får man förhandla bättre, eller göra bättre val, säger Bino Drummond.