TEURNBERGS LISTA: ”De bästa lagledarna jag har haft – honom hade jag en enorm respekt för”

Läs även: MIKAEL TEURNBERG: ”Kan man få till lagkänsla i speedway?”

1. Bo Wirebrand

”Förbundskapten som jag hade under 1984-1994 i både A-landslaget, B-landslaget U-21 landslaget. Jag har varit med på landslagsturné till bland annat Sovjetunionen, Polen Tyskland under ”Bosses” ledning. En oerhört engagerad och duktig ledare, gav alltid hundra procent – vilket gjorde att man utvecklades. Var oerhört respektfull på ett positivt sätt, en tydlig ledare över gruppen. Väldigt disciplinerad och taktisk. Var även duktig Speedwayförare under 60- och 70-talet, vilket gjorde att han förstod sporten in i minsta detalj.”

2. Ronnie Russell

”Lagledare för mitt engelska ligalag Arena Essex 1994-1996. Driven och påläst ledare, kunde varje paragraf i regelboken samt jobbade stenhårt mellan matcherna med att skapa bra förutsättningar för sitt lag.”

3. John Tremblin

”Lagledare Oxford 1997. Äldre rutinerad herre som varit lagledare för Hans Nielsen och Simon Wigg, bland andra, under Oxfords glansdagar under åttiotalet. Har flera ligaguld på meritlistan. Oerhört lugn och taktisk, höjde aldrig rösten men fick fram sitt budskap ändå.”

4. Micke Messing

”Lagledare 1994-1999 i Rospiggarna. Respektfull och påläst ledare som var tydlig i sitt ledarskap. Vi hade kört tillsammans under många år i Rospiggarna som lagkamrater, men när 'Micke' blev lagledare så var det inga konstigheter.”

5. Leif Toftby

”Förbundskapten för B-landslaget. Gav mig stort förtroende under flera utlandsturnéer, utsåg mig b.la till lagkapten för B-landslaget i många landskamper under början av nittiotalet. Kanske var det Leif som gjorde att jag blev en ledare själv. Han sådde ett frö och såg nog att jag hade vissa ledaregenskaper.”