TÄVLING. Fotografens bästa tips – så tar du vinnarbilden

Norrtelje Tidnings första nummer av sommarbilagan Helg är ute och det betyder att sommarens fototävling är igång. Skicka in din bästa sommarbild till oss, längst ned i artikeln hittar du alla tävlingsregler. Men innan du beger dig ut på fotoäventyr kan lite tips sitta fint.

Vi har nog alla minnesbilder som dyker upp när vi tänker på sommaren. Kanske är det båthuset med flagnande faluröd färg som speglar sig i havet, eller ängen utan stopp där växterna vajar i takt. Eller så är det kanske den där midsommarkransen där blommornas stjälkar flätas samman.

Minnen väcker känslor. Känslor som vi kan förmedla genom att föreviga dessa minnen på bild. För det finns nog inget finare än att plocka fram de där fotografierna som får hela hjärtat att svämma över.

Men hur gör man då för att hitta den där ”känslan” när man ska fota? Jo, man börjar helt enkelt med att alltid ha en kamera i handen. Mobil går också bra. Sen tar man med sig den genom livets alla små och stora händelser som betyder något för dig. Kanske på den där skogspromenaden? Eller på den där picknicken där du ska äta din hemmagjorda jordgubbstårta? När du känner att det pirrar till lite extra mycket av lycka i magen, då fotar du. Och så fotar du igen och igen, från alla möjliga vinklar och avstånd.

Även om jag förespråkar frihet framför allt annat i fotograferande så finns det trots allt några saker som man bör ha med sig i bakhuvudet. Här kommer därför några tips som får bilderna att blomstra lite till.

Tekniska saker att hålla koll på:

➤ Komposition: Hur ska din bild vara uppbyggd? Är det en närbild, halvbild eller helbild? Ska du fota uppifrån, nedifrån eller rakt framifrån?

En bra komponerad bild leder ögat till det som du som fotograf bestämt ska vara i fokus. Testa dig därför fram för att se hur du på bästa sätt kan få fram fokuset men samtidigt behåller det där pirret och mystiken på ett harmoniskt vis. Alla gånger är det inte bäst att placera motivet mitt i bilden, det kan bli ganska förutsägbart och tråkigt. Flyttar du istället motivet lite åt ena sidan kan bilden upplevas både djupare och mer intressant.

➤ Ljuset: Fotografens bästa vän brukar kallas ljuset. Just för att det är ganska så avgörande för hur motivet kommer framställas. För egen del är inte en klarblå himmel klockan 12.00 på dagen min bästa kompis. Jag jobbar helst en mulen dag när ljuset faller mjukt på motivet. Eller varför inte när solen säger god morgon och god natt? Gemensamt för dessa tider och väderomslag är det mjukare skenet. Det vill vi åt.

➤ Rörelse: Många gånger fastnar man i att be sitt motiv posera rakt framför kameran med blicken in i linsen. Något som kan uppfattas både stelt och tråkigt. Följ istället motivet i sin naturliga rörelse och miljö som en fluga på väggen. Iaktta det som sker, känn in, och fota.

➤ Redigering: Det är lätt att tro att när bilden är tagen så är jobbet klart. Och så kan det absolut vara, men många gånger blir resultat mycket finare efter en vända i redigeringsprogrammet. Blev horisonten sned? Då kan du göra den rak nu. Kom motivet lite väl långt bort kanske? Beskär bilden så att du kommer närmare. Eller så leker du runt och hittar din egna signaturlook, kanske är det lite varmare toner som symboliserar just dina bilder? Höj då temperaturen i redigeringsprogrammet!

Exempel 1, Marcelas bidrag till tävlingen 2020: Kvällsljusets ljumna toner spelar sig i havet. Här passar det utmärkt med en helbild, det blir maffigt att se tonerna ta över hela bilden. Det gröna gräset i förgrunden till vänster blir en bra kontrast till himlen och havet som smälter samman.

Exempel 2, Maries bidrag till tävlingen 2020: Även här passar helbildsformatet utmärkt. Det gröna gräset tillsammans med de röda ladorna ramar in bilden och ger den en trygg bas så att regnbågen verkligen får en chans att lyfta blicken uppåt.

Exempel 3, Satus foto från tävlingen 2019: Här är motivet placerat lite åt höger och ramas in av altanen och träden. I vänstra hörnet lyser skenet upp och det skapar nyfikenhet som får en att undra vad som väntar där. Det blir en snygg kontrast mot de mörkare ljuset som katten och altanen bidrar med. Satu har även fångat katten i en naturlig lugn känsla - och den smittar av sig.

Exempel 4, Gunillas bidrag till tävlingen 2019: Motivet är placerat i vänster hörn och vägen får skapa ett snyggt djup i bilden som leder blicken upp mot skyn. Där ramar de mörka molnen in fotot som också skapar en kontrast mot de gröna gräset som vittnar om ljus och sol. Att oväder är på intåg går inte att missa.

Sommarens fototävling – så här deltar du

➤ Mejla din sommarbild till: [email protected] ➤ Skriv vem fotografen är, och om så är fallet, vilka personer som är med på bilden. ➤ Bifoga dina kontaktuppgifter i mejlet. ➤ Bilderna kan komma att publiceras i tidningen och på NT:s hemsida.

Vinsten i år är inte bara titeln sommarens fotograf 2021, utan vinnaren får även presentkortet Norrtäljekortet. Det är ungefär 60 olika verksamheter, så som butiker, caféer, sport- och fritidsföretag och restauranger anslutna till kortet.