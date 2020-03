Take-away och glesare mellan borden – så ska restaurangveckan räddas

Corona-virusets framfart märks av på många olika sätt i samhället. En bransch som lider mycket av det är restaurangbranschen. Avbokningar och ett minskat kundflöde gör så att restauranger får hitta på nya lösningar för att hålla sina verksamheter i liv.

Under denna och nästa vecka är det restaurangveckor i Norrtälje och de kommer som det ser ut nu att fortgå som planerat. Tomas Johansson, handelsutvecklare vid Norrtälje Handelsstad, menar att det i nuläget inte finns anledning att ställa in restaurangveckorna.

– Vi fortsätter att följa regeringens och kommunens direktiv och försöker hitta lösningar för att situationen ska bli så bra som möjligt. Restaurangerna får försöka hitta lösningar för att få kunder att utnyttja de erbjudanden som gäller under restaurangveckorna, säger Tomas.

Restaurangerna märker att den rådande situationen kommer resultera i färre bokningar och gäster framöver. Annarika Hall från Harrys säger att de har gått ner i arbetskraft men kommer fortsätta hålla öppet som vanligt tills det kommer nya direktiv.

– Det har redan kommit in flera avbokningar och de sällskap som kommer in och äter är mindre än vanligt. Vi har minskat vår vanliga meny för att säkerställa att de kunder som kommer in ska få samma goda service som vanligt. Take-away erbjuds och de kunder som äter på plats försöker vi hålla på så långt avstånd som möjligt från varandra, allt för att alla ska känna sig trygga och tillfreds med tillvaron, säger Annarika.

På Den Gyllene Räven har de inte märkt någon stor skillnad än, men förväntar sig att se en minskning av kunder under veckan. De har bland annat börjat med take-away lunch.

– Under helgen och förra veckan hade vi ett bra kundflöde men under denna vecka har vi märkt att det minskat. Vi fortsätter att jobba på som vanligt och kommer med nya lösningar för att anpassa oss efter hur situationen ser ut, säger Stefan Schönberg från Den Gyllene Räven.

Restaurang På G märker att gästerna minskar, de har även problem med att medarbetare måste stanna hemma och ta hand om barn som inte får gå till skola eller förskola.

– I helgen märkte vi inte av att gästantalet skulle ha minskat så mycket, men igår och idag har det varit väldigt lugnt. Vi har även många ur personalen som måste stanna hemma med barn som inte kan gå till skolan eller dagis, säger Jennie Åkerlund.

Restaurangveckan startade i måndags och är planerad att fortsätta fram till söndag nästa vecka.