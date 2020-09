Sveriges pensionärer måste känna trygghet

Den som är pensionär i Sverige i dag vet att pensionssystemet är stabilt. Det är resultatet av en bred överenskommelse på 1990-talet.

Det tidigare ATP-systemets kedjebrevsmodell ersattes av ett pensionssystem med allmän pension som ska stå emot förändringar. Oavsett om det blir ekonomisk tillväxt eller recession så kommer pensionssystemet att hålla.

En viktig förutsättning för systemets hållbarhet är dock att dels en tillräckligt stor andel av den vuxna befolkningen arbetar, dels att de flesta arbetar under hela sin arbetsföra tid. För att de som inte arbetat så många år – de allra fattigaste pensionärerna – ändå ska få en dräglig levnadsstandard går staten in och ger garantipension, bostadstillägg för äldre och äldreförsörjningsstöd. Detta är i dag 43 miljarder kronor per år och, till skillnad från den allmänna pensionen, finansierad direkt över statsbudgeten.

Pensionsmyndigheten och SCB har nu gjort en prognos för dessa kostnader. Med samma invandring som i dag, och detta efter införande av de ”restriktiva” bestämmelserna 2015, kommer kostnaderna för staten att fördubblas till över 86 miljarder på bara några decennier. Orsaken är att många av de som invandrar till Sverige antingen inte arbetar över huvud taget eller inte arbetar under tillräckligt lång tid för att tjäna ihop till en rimlig pensionsnivå i allmän pension.

Pensionssystemet vilar nu på en allt mer instabil grund. Efter coronakrisen, som har slagit hårt mot den ekonomiska tillväxten, kan vi se framför oss att den allmänna pensionen sänks. En fortsatt hög nivå på invandring, och då framför allt av personer som har mycket dåliga förutsättningar att komma in på svensk arbetsmarknad, kommer att utsätta pensionssystemet för än större påfrestningar.

Den uppenbara lösningen är att föra en mer tydligt restriktiv invandringspolitik. Här har regeringen helt misslyckats. Migrationsförhandlingarna har kollapsat. Miljöpartiet har förespråkat en återgång till de regler som gällde före 2015, vilket skulle få förödande konsekvenser. Socialdemokraterna valde att säga nej till de förslag som Moderaterna lade på bordet, förslag som skulle, om de genomfördes, leda till avsevärt lägre nivåer av invandring. Detta är något helt nödvändigt för att statens kostnader inte ska explodera och i värsta fall leda till en kollaps för hela pensionssystemet.

Nu krävs att regeringen tar ansvar och medverkar till avsevärt lägre och över tid hållbara nivåer av invandring. Sveriges pensionärer ska kunna känna trygghet för framtidens pensioner och pensionssystem.

Gunilla Elmberg, Nacka och Rådmansö, ordförande Moderata Seniorer i Stockholms län

Erik Hafström, Danderyd och Vettershaga, styrelseledamot Moderata Seniorer i Stockholms län