Svårt sjuka covidpatienter på sjukhuset: ”De har legat här i flera veckor”

Folkhälsomyndighetens senaste statusuppdatering visar att antalet smittade i Norrtälje kommun fortsätter att sjunka. Vecka två var det 83 inrapporterade sjukdomsfall, 60 stycken färre än veckan innan (143 fall).

Det är också lite lugnare på Norrtälje sjukhus just nu med något färre patienter i covidflödet, berättar Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare på Norrtälje sjukhus.

– Dock har vi högt tryck med svårt sjuka covidpatienter på intensivvårdsavdelningen. De ligger i respirator och har varit inlagda i flera veckor. Det är tufft och tungt.

Utöver det höga trycket på intensivvården är det ett ständigt in- och utflöde i covidflödet. Sjukhuset har kunnat stänga ner några covidplatser för att öppna upp vanliga vårdplatser.

– Men vi har fortfarande inte kommit igång med de planerade operationerna, bara de akuta.

Susanne Bergenbrant Glas säger att det märks att folk har varit rädda för att söka vård för icke coronarelaterade symptom.

– Vi får in patienter som borde ha sökt vård för tre veckor sedan. Har man ont i bröstet, i buken eller liknande måste man söka sig till sjukhuset. Tillslut måste man in med ambulans, och då kan det vara för sent. Våga kom till oss, vi har munskydd, visir och det finns ingen spridning av viruset på sjukhuset.

Hur är läget för personalen?

– Några fler i personalen har kommit tillbaka efter sjukdom, så det ser lite bättre ut just nu. Men det är väldigt hög belastning på IVA-personalen.

Vad är största utmaningen just nu skulle du säga?

– Att befolkningen lyckas hålla ut så vi inte får en ny topp. Även om man ser att läget blir lite lite bättre så är vi oroliga för en tredje våg. Därför är det så viktigt att vi har kommit igång med vaccinering, tyvärr med en del förseningar. Under nästa vecka vi inte få en enda dos, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Läkemedelsföretaget Pfizer som ligger bakom vaccinet drar ned på leveranserna av sitt vaccin mot covid-19 till Europa för att ställa om till en högre produktionstakt.

– Vi får lite doser fördelat under veckan därefter, så vi kan ge dos två till de som fått sin första. Lika så veckan där efter. Tidigast vecka sju hoppas vi att nya doser kommer. Det är olyckligt såklart att det blivit så här, men vi kan inte göra så mycket. Det är vårdpersonalen som kommer i kläm, de som skulle få sin första dos får nu vänta lite till. Vi får förlita på oss att det kommer fler doser när det väl kommer igång.

Tiohundra har i uppdrag att inte bara vaccinera sjukvårdspersonal, utan alla som rör sig i lokalerna. Totalt handlar det om ungefär 1 200 personer. Hittills har 500 vaccinerats.

– Ungefär hälften som vi borde vaccinera har fått första dosen. De är garanterade att få andra dosen, så de har ett grundskydd. Samma gäller för personal inom omsorgen.

Fungerar vaccinet som ges nu på det muterade viruset?

– Hittills har vi inga rapporter på att vaccinet inte tar på det muterade viruset. Jag har inte heller fått någon information om att de muterade viruset ska ha spridit sig här i kommunen.

GRAFIK. Följ coronavirusets utveckling här:

Senast uppdaterad 21/1-21

Covidflödet på Norrtälje sjukhus:

⇨ 10 patienter i covidflödet torsdagen den 21 januari. Tre patienter positiva på vårdavdelning, en tolkas som positiv, två väntar på provsvar, fyra inlagda på intensivvårdsavdelningen.

⇨ 22 patienter är den 21 januari inskrivna i mobila teamet.

⇨ 228 patienter har vårdats för covid-19 på Norrtälje sjukhus sedan pandemins start till och med den 18 januari.

⇨ Avlidna med huvuddiagnos covid-19: 30 stycken.

⇨ Avlidna med bidiagnos covid-19: fem stycken.

Tiohundras omsorgsboenden:

⇨ Totalt två smittade boende på två äldreboenden.

⇨ Inga smittade i LSS-verksamheterna.

⇨ Inga smittade i hemtjänsten.

Status vaccineringen:

⇨ Nära 500 medarbetare på Norrtälje sjukhus har vaccinerats.

⇨ Första omgången av vaccinationen på Tiohundras äldreboenden är avslutad. Cirka 375 boende vaccinerade.