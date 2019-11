Svängig blues när munspelsvirtuos kommer till Skebopupen

Som 14-åring upptäckte han bluesen tack vare att bluesgurun Sven Zetterberg besökte hans skola. Greger ”Knock-Out Greg” Andersson gästar Skebopuben på lördag 30 november.

Besöket på högstadiet i Gnesta gjorde ett så pass djupt intryck på tonåringen att han helt sveptes med och från den dagen seglade bluesen upp som passion i Greger Anderssons liv. Han började samla på bluesskivor, lyssna in sig, plinka på sin elgitarr, sjunga och bildade snart även sitt första band tillsammans med bland andra brorsan på trummor. I dag drygt 30 år senare är Knock-Out Greg en av landets mest kända artister och sångare inom bluesgenren. Han har släppt flera skivor, turnerat både i Sverige och internationellt och med just bandet The Jukes låter han gitarren vila och fokuserar helt på sång och munspel. Han spelar fortfarande med sin bror Marcus Andersson och under lördagen tar bröderna med sig resten av bandet upp på scen i Skebopuben i Skebobruk; elgitarristerna Gunnar Muwemba och Björn Viitanen.