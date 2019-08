Supergenomgång av Roslagens fotbollsklubbar – så är läget inför omstarten: "Nu får de se upp!"

Nedan följer en genomgång av A-lagen i div 4 och nedåt:

Rimbo IF herr, division 4 Uppland:

Aktuell position: 7:a

Läget: Fick inte riktigt till det under våren. Borde enligt de själva legat längre upp i tabellen, siktar på topp-3. Har fått tillbaka Fredrik Gillsberg som kommer bidra med rutin och personlighet till laget. Börjar hösten med en helt frisk trupp.

Analys: Behöver få igång målskyttet om de ska ska klättra några placeringar. Släppte in lite för många billiga mål under våren. Med lite mer flyt kan Rimbo ha en rolig höst framför sig.

Nästa match: 4 augusti mot Vattholma IF

Rådmansö SK herr, division 4 Uppland:

Aktuell position: 8:a

Läget: Vill själva fortsätta att försöka störa motståndarna de möter, är trots allt nykomlingar i fyran. Victor Molitor har lämnat klubben efter dennes korttidslösning, han återvänder nu till USA. Ruben Skoglund är fortfarande långtidsskadad.

Analys: Med en halv säsong i benen känner de nu till lagen och serien. Får alla spelare vara skadefria ska de kunna klättra i tabellen. Arvid Slätis leder den interna skytteligan på sex mål, men sporten förväntar sig flera.

Nästa match: 4 augusti mot FC Arlanda

Hallsta IK herr, division 5 Östra:

Aktuell position: 12:a

Läget: Ligger sist i tabellen och har många poäng upp till säker mark. Har mycket folk på träningarna, får enligt de själva inte ge upp. Siktar på att ta poäng mot de sämre lagen.

Analys: Måste nog till en riktigt bra höst för att Hallsta IK ska kunna hålla sig kvar i femman. Casper Norberg kanske kan rädda några poäng, men annars blir det nog tufft.

Nästa match: 10 augusti mot BKV Norrtälje 2

BKV Norrtälje dam, division 5 Östra:

Aktuell position: 7:a

Läget: Har hamnat i något av ett ingenmansland efter våren. Gör ganska mycket mål jämfört med lagen i samma region.

Analys: Nu när tabellen ser ut som den gör får de sikta på att göra en spelmässigt bra vår, har inte chans på topplaceringarna.

Nästa match: 11 augusti mot SK Wigör/Knivsta IK

Häverödals SK dam, division 5 Östra:

Aktuell position: 1:a

Läget: Leder serien med fem poäng och har gjort överlägset flest mål av alla lagen. Truppen är intakt även om det finns några skador. Hoppas få tillbaka Ingela Björling efter en knäskada.

Analys: Här har vi seriesegrarna, det är så det känns i alla fall. Det som skulle kunna ställa till det är några svåra bortamatcher. Har Emelie Valfridsson som krossar i skytteligan (24 mål efter 11 omgångar).

Nästa match: 10 augusti mot Riala GoIF

Rådmansö SK dam, division 5 Östra:

Aktuell position: 3:a

Läget: Gjorde en riktigt bra vårsäsong och ligger inte långt efter serieledarna. Mycket mål framåt. Madelene Björklund har gjort 16 av målen hittills.

Analys: För att vara ett nystartat lag har Rådmansö gjort det väldigt bra, och bättre kan det bli. Har allt som krävs för att vinna serien egentligen, det som kan sätta stopp är ett ännu bättre Häverödal.

Nästa match: 10 augusti mot Jomala/Mariehamn/Åland United

Riala GoIF dam, division 5 Östra:

Aktuell position: 6:a

Läget: Har som målsättning att spela en bra fotboll med stort bollinnehav under hösten. Truppen är i stort sätt oförändrad. Är nöjda med våren.

Analys: Har en tuff start, möter Häverödal och Brottby. Får se de matcherna som utvecklande och roliga. Kommer spela bättre för varje match som går!

Nästa match: 10 augusti mot Häverödals SK

Roslagsbro IF dam, division 5 Östra:

Aktuell position: 9:a

Läget: Inga förändringar på spelarfronten. Vill fortsätta jobba på spelet och tror att det kan generera flera poäng än under våren. Ser fram emot höstsäsongen.

Analys: Har de alla spelare tillgängliga kan de klättra lite i tabellen. Trotjänaren Jenny Torngren är som alltid oerhört viktig för lagets spel och resultat.

Nästa match: 18 augusti mot Brottby SK

Läs även: Sporten storsatsar i sommar – fullt fokus på lokal fotboll och speedway-GP: ”Massvis av spännande läsning”

Väddö IF herr, division 6 Östra:

Aktuell position: 8:a

Läget: Med en liten marginal ner till nedflyttningsplatsen går Väddö in i höstsäsongen. Samtränar med yngre lag för att ha tillräckligt med folk. Siktar på att hålla sig kvar i sexan.

Analys: Det blir en kamp in i det sista för Väddö. Ett Väddö som lever på spelare på från många olika delar av Stockholms län, vilket har resulterat i samarbetet med 03/04-laget. Får hoppas på att ynglingarna växer i kostymen.

Nästa match: 3 augusti mot Lemlands IF

Edsbro IF herr, division 6 Östra:

Aktuell position: 3:a

Läget: Har inför omstarten fått behålla alla spelare. Klubben jobbar även på några spelare in "av den högre kalibern". Vad det betyder återstår att se. Siktar uppåt i tabellen.

Analys: Har skyttekungen Sheriff Jobe avstängd, men ska kunna lösa trepoängare även utan honom. Borde försöka nå förstaplatsen!

Nästa match: 10 augusti mot Hammarlands IK

Riala GoIF herr, division 6 Östra:

Aktuell position: 1:a

Läget: Laget är i bra form och tror på sig själva. Har Andreas Hellström långtidsskadad. Truppen är stark och har minst lika bra ersättare när de ordinarie spelarna missar matcher.

Analys: Blir laget som alla ska jaga under hösten. Får se upp så att de inte slappnar av, för Roslagsbro är trots allt bara två poäng efter! Har spelare på många positioner som gör mål, ett bra vapen att ha.

Nästa match: 10 augusti mot Rimbo IF 2

Roslagsbro IF herr, division 6 Östra:

Aktuell position: 2:a

Läget: Gjorde det väldigt bra under våren och ligger på en andraplats inför omstarten. Det unga Roslagsbro har hållit igång under sommaren och hoppas vara i bra form när det är dags för seriematch. Siktar på serieseger.

Analys: Två poäng bakom serieledarna Riala. Har målkungen Milton Olsson längst fram att lita på. Sporten vill även lyfta den vindsnabba Johan Berchtold, som står på fyra mål från sin ytterposition. Riala får se upp!

Nästa match: 10 augusti mot Rö IK

Rö IK herr, division 6 Östra:

Aktuell position: 9:a

Läget: I år har det blivit bottenstrid för Rö, slåss tillsammans med många lag där nere i tabellen. Intakt trupp. Möter jumbon Hammarland i nästa match, viktiga poäng står på spel.

Analys: Kommer få kämpa rejält för att inte riskera att sluta sist, även om de har tre poängs försprång ner till sistaplatsen. Positivt är att de har alla de andra lagen i den nedre regionen på hemmaplan under hösten.

Nästa match: 3 augusti mot Hammarlands IK

IF Ferro herr, division 7 Östra:

Aktuell position: 9:a

Läget: Spelare in och ut har det varit lugnt med under sommaren för Ferro. Inga förändringar i truppen, har som mål att helt enkelt vinna fler matcher än under våren.

Analys: Med fyra poäng ner till sistaplatsen, som också innebär nedflyttning, får Ferro se upp så de inte slappnar av för mycket. Frösunda 2 kommer göra allt de kan för att komma ikapp dem, se upp!

Nästa match: 6 augusti mot Rånäs IF

Grisslehamns SK herr, division 7 Östra:

Aktuell position: 4:a

Läget: Grisslehamn går troligtvis in i höstsäsongen med en intakt trupp som enligt klubben gör det bra. Har många spelare och vill fortsätta som de gör.

Analys: Kan de bygga vidare på sista matchen innan sommaruppehållet (vinst 3–1 mot Lohärad) så finns det chans att klättra några placeringar i tabellen. Även om serieledarna Lohärad blir svåra att komma ikapp.

Nästa match: 10 augusti mot GoIF Kåre 2

Rånäs IF herr, division 7 Södra:

Aktuell position: 7:a

Läget: Efter sommaren kommer Rånäs gå in i höstsäsongen som mittenplacerade, hoppas själva kunna sluta i toppen. Kan komma att ansluta flera namn innan säsongen drar igång. Hoppas få slippa alla småskador.

Analys: Fortsätter Pontus Jansson att stänka in bollarna framåt kan Rånäs absolut klättra i tabellen. Har de lite tur med motståndarnas laguttagningar kan det bli riktigt bra.

Nästa match: 6 augusti mot IF Ferro

Lohärads IF herr, division 7 Södra:

Aktuell position: 1:a

Läget: Serieledarna Lohärad har fått några förfrågningar om provspel, men det återstår att se om de tar en plats i laget. Ingen har lämnat laget och de ser fram emot en spännande höst.

Analys: Verkar vara en bra harmoni i laget, något tabellen visar. Endast en förlust och stor serieledning bådar gott för framtiden. Kan de avsluta serien med endast en förlust?

Nästa match: 17 augusti mot IF Ferro

Notera: Vissa lag kan fortfarande göra förändringar innan deras matcher drar igång.