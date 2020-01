Storspelande Östling släppte in sex när Hallsta förlorade: ”Trodde det skulle vara jobbigare”

Inför årets första match hade Emil Östling släppt in blott 23 av de 174 skott han fått mot sig under Alltreans inledning.

Mot SHK Hockey fick han släppa in sex mål till när Hallsta förlorade årets första match med 0–6.

– Besviken, frustrerad och less, sammanfattar Östling känslorna efter slutsignal.