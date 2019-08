Större skillnader i inkomst – Men professorn är försiktig med slutsatser

Anmäl text- och faktafel

SVT har jämfört medianinkomsten med inkomsten hos den allra rikaste hundradelen av befolkningen i alla Sveriges kommuner. Slutsatsen är att i de allra flesta kommuner tjänar den rikaste procenten mellan sex och nio gånger mer än medelsvensson. Inkomstklyftan verkar också ha blivit större på de flesta håll sedan 2011.

I Norrtälje kommun låg den disponibla medianinkomsten på 20 717 kronor i månaden år 2017. Den rikaste hundradelen av kommuninvånarna ska samtidigt ha haft en disponibel inkomst om 242 258 kronor. Det betyder att de allra rikaste tjänade mer än elva gånger mer än folk i allmänhet. Vi har alltså större inkomstklyftor i Norrtälje kommun än riksgenomsnittet om man får tro SVT.

Sedan 2011 verkar hela befolkningen i kommunen överlag ha fått det bättre ställt. Men då den disponibla medianinkomsten bara har ökat från 18 100 till 20 717 kronor i månaden har den rikaste procentens inkomster rusat från 132 480 kronor till 242 258 kronor.

Det innebär att inkomstgapet mellan mycket rika och medelinkomsttagare i Norrtälje kommun har vuxit med 50 procent på bara fem år. Så ser det ut i flera av de yttre kommunerna i Stockholms län, medan ökningen i Stockholms stad är mer beskedlig. I Österåker och Vaxholm ska inkomstgapet till och med ha fördubblats under de här åren.

SVT har talat med flera nationalekonomer som pekar på fyra huvudsakliga orsaker till den skarpare kontrasten. För det första de skatteavdrag på arbetsinkomst som infördes under statsminister Fredrik Reinfeldts regeringar under åren 2006 till 2014. För det andra avskaffandet av flera andra skatter under regeringar av olika färg så som fastighetsskatten, arvs- och gåvoskatten. För det tredje en växande grupp pensionärer med lägre inkomster, och till sist den förda penningpolitiken och riksbankens låga ränta som ökar kapitalinkomsterna för till exempel fastighetsägare.

I den andra änden finns Försäkringskassans tuffare regler, något som nationalekonomen Jesper Roine har pekat på. NT har rapporterat om den kraftiga ökningen av utbetalt försörjningsstöd i Norrtälje kommun, bland annat som en följd av detta. Samtidigt visar SVT:s siffror att andelen fattiga, förstått som människor med mindre än 60 procent av medianinkomsten, i Norrtälje kommun fortfarande är två procentenheter lägre än i hela riket.

Torsten Persson är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han bekräftar att inkomstskillnaderna har ökat i Sverige, men tycker att SVT:s metod för att visa på det har sina brister.

– Den ger inte hela bilden. Särskilt om man är intresserad av en specifik kommun så behöver man titta på en längre trend. Man skulle vilja veta hur det såg ut under hela 2000-talet, säger Torsten Persson.

Allrahelst gäller detta mindre kommuner som Norrtälje. När vi talar om den rikaste procenten i Norrtälje kommun talar vi om ungefär 300 arbetsföra personer, och det är så pass få att en såld fastighet eller bunt med aktier kan synas i statistiken. Eller som Torsten Persson uttrycker det:

– Tillfälliga inkomstfluktuationer kan ge väldigt stort utslag under ett enskilt år.

Torsten Persson tror inte heller att inflyttningen av välbeställda människor från andra kommuner har påverkat inkomstspridningen på något avgörande sätt.

– För att hamna i översta inkomstprocenten måste man vara ganska välsituerad, säger han.

Samma sak gäller det omvända, de mer eller mindre medellösa nyanlända flyktingar som Norrtälje kommun har tagit emot på senare år.

– Möjligen har medianinkomsten gått ner. Många nyanlända hamnar i botten, och då innebär det ju att de som ligger i mitten åker ner. Men det är ganska tjockt i mitten så jag tror inte att det påverkar så mycket, säger Torsten Persson.