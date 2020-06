Stora smällen för BKV – tvingas ställa in Flygfyren sommarcup: "Inget alternativ – en jätteförlust för oss"

Coronapandemin fortsätter att ställa till det för Roslagens idrottsföreningar – och så sent som förra helgen tvingades så väl Rimbo IF som BKV Norrtälje att skjuta på sina premiärmatcher till följd av misstänkt coronasmitta hos motståndarna respektive egna laget.

I mitten av april kunde Sporten också berätta att BKV tvingats permittera all personal på grund av det ansträngda läget rent ekonomiskt – och då sade klubbchefen Tobias Lindström bland annat följande:

– Det är verkligen på allvar för oss, för skulle exempelvis Flygfyren Sommarcup ställas in kan det bli dödsstöten.

Nu är det verklighet för klubben – som arrangerar den stora ungdomsturneringen i fotboll tillsammans med AIK Fotboll. Sent under onsdagskvällen togs beslutet att ställa in årets upplaga.

– Vi ser tyvärr inget annat alternativ. Vi har så klart vridit och vänt på varje sten för att möjliggöra det här. Vi har tittat på avspärrningar, att köra utan publik och alla möjliga saker, men det är inte bara fotboll som ska spelas. Deltagande lag ska bo och äta också, samtidigt som man ska resa från i stort sett hela landet och därför känner vi att vi måste ta vårt ansvar i den här coronahistorien, säger Tobias Lindström.

Klubbchefen är förstås väldigt besviken – och berättar att det blir en tuff smäll för klubben.

– Absolut. Vi ska inte sticka under stol med att Flygfyren sommarcup, i kombination med intäkter från våra samarbetspartners, utgör nästan hela vår intäktskälla. Ekonomiskt är det en jätteförlust för oss.

Hur mycket pratar vi om?

– Omkring en halv miljon netto. Det är ju inga summor man skakar fram på en höft. Samtidigt får man ha respekt för att det är en stökig värld just nu och att företagen som samarbetar med oss har det också tufft. Men vi har fantastiska partners och det skulle inte fungera utan dem.

Du kallade det för en potentiell dödsstöt i april – hur illa ställt är det för BKV?

– Vi har ett positivt eget kapital och en förhållandevis god ekonomi. Nu kommer också RF-stödet från deras krispaket, vilket är helt otroligt viktigt i dessa tider, för det ger oss hjälp att täcka upp för förlorade intäkter fram till sista juni.

BKV Norrtälje har blivit tilldelade 135 000 kronor i stöd från Riksidrottsförbundet till följd av uteblivna intäkter på grund av coronakrisen.

– Det är fantastiskt och otroligt hur snabbt Sverige har ställt om till det här. Där har regeringen gjord det väldigt bra. Vi hoppas även att man ska kunna söka kompensation för uteblivna intäkter efter sista juni och därmed kunna ta igen lite för sommarcupen. Samtidigt ska man nog inte gapa efter för mycket och i stället vara tacksam för det som ordnas.

Under onsdagskvällen gick ett mejl ut från BKV till samtliga cupdeltagare där man informerade om beslutet.

– Det stämmer. Just nu samlar vi in så mycket uppgifter vi bara kan och 15 juli är tanken att vi ska återbetala deltagande lag. Vi har fått mejl från väldigt många som tycker det är tråkigt att vi tvingas ställa in, men det finns också en förståelse för att det inte finns så många andra alternativ just nu.

Tittar ni på alternativa lösningar framöver för att kunna täcka upp?

– Självklart. Vår förhoppning är att vi trots allt ska kunna jobba upp oss så att vi inte går med alltför stora förluster. Permitteringen av all personal hjälper till där. Dessutom har vi dragit i handbromsen när det kommer till utgifter, vilket påverkar exempelvis bussresor till bortamatcher och inköp av diverse material. Vi ska inte dra oss mer än vad vi behöver och försöker se det som att inget ont utan att det för något gott med sig. Man får vara kreativ och hitta lösningar och inte välja att se situationen som nattsvart. Vi hade ju ett samarbete med Ica Flygfyren där vi sålde korvkassar, vilket blev en succé. Sådant ska vi fortsätta med, säger Lindström.