Stor guide: Så tränar du rätt på utegymmet:”Det är aldrig försent att komma igång”

Norrtälje kommun har de senaste åren satsat på flera utegym runt om i kommunen. De är helt gratis att besöka och är tillgängliga dygnet runt. Tanken är att fler ska känna sig uppmuntrade till att börja träna mer, men det är inte alltid så lätt att veta hur man ska börja. Carina Åsman har arbetat med träning och hälsa i över tio år. Hennes mål är att inspirera människor till att hitta sin egen motivation till träning.

– Jag tror man behöver finna långsiktig motivation. För min del är det att bli stark när man blir äldre och att hålla sig frisk. Träning är något som ska vara roligt och givande.

Vem kan träna på utegym?

– Alla kan träna på utegym! Om du har barn under elva år är det bra att de är med en vuxen. Men det är alltid bra att bli introducerad till styrketräning.

Vad är det vanligaste misstaget man gör på utegym?

– Att man inte tänker på hållningen. Det leder lätt till att man utför övningar fel och det ökar risken att skada sig. Det är även vanligt att man gör den excentriska fasen för snabbt, alltså att man inte håller emot ordentligt. Låt musklerna få arbeta - det är då det blir träning! NT ger dig här en frodig guide på hur du kommer igång. Finn ditt tempo och din nivå. Passa på under sommaren när det är som skönast ute.

- Det är aldrig försent att börja träna. Det är bara att ta steget ut och sätta igång, säger Carina.

Här kommer Carinas bästa tips på hur du ska gå tillväga!

Hänga fritt

Vad: Den utmanade vertikala stegen kan vara tung för många. Här används din egen kroppsvikt som tyngd för att träna dina armmuskler och flexibilitet. Bra träning också för greppstyrka.

Hur: Klättra upp på eventuellt fotstöd om det finns. Greppa tag om stegräcket och lossa på foten gradvis tills du bär hela din kroppsvikt. Svinga med benen för lättare byte mellan stegen. Om det känns för tungt är det bara att släppa taget. Ett tips är att bara låta kroppen hänga fritt första gången. Att låta kroppen försiktigt få hänga några sekunder tänjer och låter musklerna få vänja sig. På så sätt undviker du att du sträcker dig eller att du ger dig på övningen en gång och sen aldrig mer för att det var för tungt.

Muskler som tränas: Armar, axlar och en del av magen.

Dips

Vad: Triceps är en muskel som människan sällan aktiverar under vardagen. Den är gömmer sig bakom bicepsmuskeln och är viktig för att ge extra stöd och styrka i armen.

Hur: Placera händerna bakom dig på en höjd, sätt dig långsamt ner och tryck ifrån. Reglera avståndet med fötterna för olika svårighetsgrader; närmre din kropp för lättare vikt och längre ifrån för större utmaning.

Muskler som tränas: Triceps, bröst och stabilitet.

Variant på situps

Vad: Magmusklerna är mycket viktiga för kroppens stadga. Dessa muskler tränas effektivt med hjälp av klassikern situps, men idag tipsar vi om en variant.

Hur: För att göra situps på utegymmet finns en lutande planka. Där kan du placera dina fötter under en säkringsstång och försiktigt lägga dig på rygg. Istället för att hålla händerna bakom öronen tipsar Carina att sträcka ut armarna (för att göra den tyngre). På så sätt undviker du det vanliga misstaget att ta sats med nacken. Tänk på att andas in innan du lyfter överkroppen och andas ut under vägen tillbaka. Rörelsen ska göras långsamt.

Muskler som tränas: Magmuskler.

Stående dips

Vad: En variant på dips är att göra övningen ståendes. När du gör dips ståendes aktiverar du bålstyrkan och balansen.

Hur: Placera händerna på träbalkarna bakom ryggen. Armarna ska vara böjda i en 90 graders vinkel. Denna övning är mycket tung det kan krävas en del träning innan det går att bära hela sin kroppsvikt. Testa att ta stöd av marken och släpp efter successivt.

Muskler som tränas: Triceps, bröst och axlar.

Stående axelpress

Vad: Axelpress är en klassisk övning som både kan göras ståendes och sittandes. För att få ut det mesta av rörelsen är den stående varianten mest effektiv då den även aktiverar bålen och stabiliserar ryggraden. Om du vill sitta rekommenderas en pilatesboll för att utmana balansen.

Hur: Ställ benen i axelbredd. Ta grepp om stången och börja ha armarna i 90 grader. Tryck ifrån tills armarna är helt utsträckta.

Muskler som tränas: Axlar, bål och en del av triceps.

Raka marklyft

Vad: Marklyft är perfekt för dig som behöver stärka ryggen och benen. Viktigt att prova den lättare vikten innan du går på tyngre.

Hur: Stå stadigt med benen i linje med dina axlar. Håll ryggen rak, ta grepp om stången och låt armarna hänga rakt. Gå sakta upp med ryggen och låt stången följa med. Tänk på att hålla ryggen i rakt läge och benen lätt böjda under övningen för att undvika skador.

Muskler som tränas: Baksida lår, sätesmuskler och ryggmuskler.

Bröstpress

Vad: Träning med bröstpress är även bra som komplement till dina andra bröstövningar för att ge en isolerad träning av bröstmusklerna.

Hur: Lägg dig bekvämt. Ta ett stadigt grepp om stången med armarna i 90-graders vinkel. Tryck upp snabbt för en explosiv rörelse. Sänk ner långsamt tillbaka och håll emot.

Muskler som tränas: Bröstmusklerna, framsidan av axlarna samt skulderpartiet.

Latsdrag

Vad: Med hjälp av latsdrag aktiverar du skulderbladen och öppnar upp bröstkorgen. Det är en tuff men skön träning som är effektiv för att träna styrkan i din överkropp.

Hur: Fatta stången bredare än axelbrett. Andas in och dra ner stången till bröst- eller hakhöjd. Håll emot på tillbakavägen.

Muskler som tränas: Rygg och biceps.

Benböj kombinerad med armlyft

Vad: Att träna hela kroppen är viktig nyckel till bättre allmänhälsa. Det ökar blodcirkulationen och reducerar stress. Med denna kombination utmanar du både lårmusklerna och armarna för maximal träning.

Hur: Böj benen, greppa tag om stången och tryck försiktigt ifrån. Händerna ska ha samma avstånd som dina fötter. När du är i stående position trycker du ifrån med armarna och sträcker ut. Ta ned stången långsamt, kom ned till brösthöjd och böj sedan knäna igen.

Muskler som tränas: Lår, rumpa, axlar och armar.

Glöm inte att stretcha

Att stretcha efter övningarna är A och O för bra träning. När du stretchar bibehåller du kroppens rörlighet och hjälper musklerna att bygga upp på nytt. Lägg ner minst tio minuter efter ditt träningspass för bästa återhämtning.

Mage

Vad: Magmusklerna är mer än bara magrutor. Vi har även sidomagmuskler och nedre bål att ge omtanke. Denna övning är inte bara bra för magpartiet utan även mycket skön för hjärnan och hjärtat.

Hur: Lägg dig ner på mage. Placera händerna framför kroppen och tryck upp långsamt. Titta upp med blicken och andas in.

Baksida lår

Vad: Benböj och marklyft kan tära på lårmusklerna. Gör dina lår en tjänst och stretcha baksidan för bästa återhämtning.

Hur: Ställ dig med foten på en höjd. Placera händerna bakom ryggen och böj dig försiktigt fram. Om det är svårt med balansen kan du ta hjälp av en pelare eller en vän.

Baksida arm

Vad: Baksidan av armen är det du vill stretcha för att komma åt din tricep. Rörelsen är även skön för skulderbladen och bröstmuskeln.

Hur: Sträck upp armen och placera handen på ditt skulderblad. Lägg din andra hand på armbågen. Använd den andra handen som stöd för att tänja extra.

Bröstmuskeln

Vad: Bröstmuskeln och armarna har tränas hårt av axelpress och bröstpress. Dessa muskelgrupper är vanliga att glömmas bort efter träningspass, men är precis lika viktiga som övriga muskelgrupper.

Hur: Lägg underdelen av din arm mot en vägg eller pelare. Vänd kroppen 180 grader och håll blicken upp. Går även att sträcka ut armen helt. Viktigt att vrida kroppen långsamt så musklerna inte tänjs för fort.

Baksida vad

Vad: Har du någon gång känt hur det stramar till i vaden efter att ha promenerat en längre sträcka? Det är för att vaden tar mest belastning under dagens gång. Därför är det extra viktigt att ge vadmuskeln en chans till blodtillförsel och nytt syre.

Hur: Vinkla foten uppåt mot en vägg eller vad som helst du kan stödja på. Luta kroppen långsamt och successivt framåt. Tänk även här på att ta det lugnt och försiktigt så du inte sträcker dig.

Framsida lår

Vad: Lårmuskeln är kroppens största muskelgrupp. Denna övning är en klassiker för dess effektivitet och inverkan på muskeln.

Hur: Stå rakt med kroppen och lyft upp ena foten. Greppa tag med ena handen och tryck upp mot ryggen. Ta gärna stöd av något om du tappar balansen.

Höft

Vad: Höftleden är en av de leder i kroppen som tar mest belastning. Att underhålla rörligheten och flexibiliteten är därför mycket bra i det långa loppet.

Hur: Sätt ena knäet i golvet och placera andra benet långt framför överkroppen. Benet där fram ska vara i 90 graders vinkel. Böj försiktigt fram överkroppen och håll upp blicken. Andas in och känn hur det stramar till i sidan av höften och smått i ljumsken.

Här finns utegymmen i Norrtälje kommun

Crossfit Norrtälje Albert Engströms Gata 1C, Norrtälje

Rimbo utegym Tomtebovägen 11, Rimbo

Ekvägens utegym Emmavägen, Hallstavik

Norrtälje utegym Socitetsparken, Norrtälje