Stor besvikelse i Rimbo – trots säkrat kontrakt: "Ett sjukt oflyt, hela jävla säsongen"

Rimbos kontrakt säkrades under lördagen. Trots det var det sura miner i RIF – då de blåvita släppte in ett sent mål och föll mot Sandviken.

– Det här är säsongen i ett nötskal. Jag förstår inte att det kan vara möjligt att man har ett sånt här sjukt oflyt, hela jävla säsongen, säger Harald Luther, Rimbos tränare.

Se intervjun i spelaren nedan.