Polisen varnar för nya bluffmail – utpressare hotar med kidnappning

I början av veckan har polisen fått in ett stort antal samtal till 114 14 från medborgare som blivit utsatta för utpressningsförsök via e-mail. Mailen ska enligt P4 Stockholm ha skickats ut till ett stort antal svenskar under natten till måndag. Ett par timmar senare hade polisen tagit emot ett hundratal polisanmälningar, många av dem från Stockholms län.

– Mejlen är utskickade slumpmässigt till sannolikt ett 10 000-tal svenskar, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens nationella it-brottscentrum till P4 Stockholm.

Polisen väljer nu att på sin hemsida gå ut och varna för utpressningsmailen.

– Det finns inte någon anledning till oro för mottagaren, säger Jan Olsson i en kommentar.

Polisen uppmanar personer som drabbats att inte svara på mailet, inte följa instruktionerna och inte betala. Oroliga personer uppmanas kontakta polisen – det ombeds även personer som betalat utpressarna att göra.

– Det står också i mejlet att mottagaren inte får kontakta polisen, men vår uppmaning är tvärtom att göra just det och att göra en polisanmälan, avslutar Jan Olsson.