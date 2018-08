Zipline på Arholma: "Vad fan har vi gett oss in på?!"

Trogna Helg-läsare minns kanske att undertecknad var på vippen att tuppa av när Helg-redaktionen förra sommaren skulle testa på höghöjdsbana; det vill säga att knata runt på rep och stockar tio meter upp i luften. Dödsångesten var ett faktum. Skam den som ger sig tänker jag, och efter lite påtryckningar är Helg-Katarina med på att låta mig få revansch mot höjdrädslan.

På Arholma Nord finns ett brett utbud av mer eller mindre strapatsartade aktiviteter. Vi väljer en av de mest adrenalinfyllda: populära zipline (en extrem form av linbana, red. anm). Efter en kort båtfärd från Simpnäs brygga och en nervös promenad över ön befinner vi oss framför vår energiska ziplineinstruktör Jonathan Niemi. Intill oss står två medäventyrare; Linda Sved och hennes nioåring Nayan från Upplands Väsby.

– Det har varit extremt mycket folk här i sommar, fullbokade grupper varje dag, säger vår instruktör glatt och strålar med hela ansiktet. Det är inte ett absurt att anta att han tycker om sitt jobb.

– Jag tror att många semesterfirare blir uttråkade efter några veckors ledighet och behöver en kick. Sedan är zipeline en växande trend också, det kommer på allt fler ställen i Sverige, tillägger han. Själv har han åkt Arholmas zipline flera gånger, både dagtid och nattetid.

Trots det proffsiga och peppiga bemötandet från Jonathan kommer olustkänslan som ett brev på posten när våra säkerhetsselar spänns fast på våra kroppar. "Vad fan har vi gett oss in på?" är det enda som ekar bakom mina flackande ögon och mitt stela leende.

Oron växer till monstruösa proportioner medan vi tar oss upp till det gamla kanontornet som vi inom kort ska kasta oss ut ifrån. Solen ligger på, det är värmedaller över havet och fåglarna sjunger för glatta livet. Omgivningen är nästan provocerande harmonisk. Väl uppe erbjuds vi att klättra upp för en klättervägg som är monterad på ena sidan av tornet. Jag sneglar på Nayan som tydligen också har en viss höjdrädsla, och erbjuder mig att klättra först för att avdramatisera väggen inför barnet.

Halvvägs upp bönar jag om att bli nerhissad. Armar och ben skakar okontrollerat och min röst har nått upp till en ny intressant tonart som jag är helt obekant med. Mitt sällskap hejar på mig så intensivt att jag trots allt klarar av att klättra upp till tornets kant. Även Helg-Katarina uttrycker en hjärtskärande panik när hon klamrar fast sig uppe på väggen, medan Nayan och hans mamma slänger sig upp till kanten som om de aldrig har gjort något annat än att bestiga betongbyggnader från Kalla kriget. Vi anar snart att klätterväggen är strategiskt utplacerad – trots att musklerna darrar av mjölksyra är vi nu bättre rustade inför nästa läskiga moment.

Det blåser upp på zipline-stationen. Den 165 meter långa stållinan är enligt uppgift "extra snabb" i år på grund av att hettan får metallen att expandera, vilket i sin tur leder till en slakare vajer. Jonathan ler uppmuntrande mot oss medan han förklarar rutinen. Jag har svårt att ta in orden, all tankekraft går åt att tvinga blicken rakt framför mig. Han läser omedelbart in stämningen.

– De som kommer hit och är rädda är mina favoriter, säger han, ni blir så glada och stolta efteråt!

En efter en kastar sig zipeline-noviserna ut från tornet. Deras skrianden låter mer lyckliga än förtvivlade, så när Jonathan har plockat upp sin walkie-talkie och meddelat kollegan på andra sidan att jag är på väg över kliver jag kaxigt upp på pallen. Det susar i huvudet. Min ena säkerhetsvajer knäpps av så att ingenting längre håller fast mig vid tornet. Nu är det bara jag och zipline-vajern. Hjärtat rusar och händerna är blöta av svett. Jag tar ett steg ner från pallen. Ett till. Ett steg fram till kanten. Och nu: ett steg ut i luften. Det går väldigt fort, 40 kilometer i timmen för att vara exakt. Dopaminpåslaget kommer som en slägga rätt in i tinningen. Jag skrikskrattar som en häxa medan jag forsar fram i höjd med trädtopparna och jag hinner tänka att jag inte vill komma fram till stoppet ännu. Jag vill färdas lite till.

Nayan konstaterar samma sak när jag blir uppfångad på andra sidan linan:

– Nu vill man bara åka igen och igen!

När vi går ner för backen mot receptionen frågar vi honom vad han gillade mest med förmiddagens äventyr.

– Det var när man vågade. När man tog steget ut.

Två numera mindre höjdrädda Helg-journalister tittar beundrande på honom och hummar instämmande. Sedan går vi och kastar oss i havet, som en aning större personer.

Zipline

Var: Skärgårdsön Arholma. Hur: Välj mellan en klättervägg eller en stege upp på ett kanontorn innan du kastar dig ut i ziplinebanan. Färden går i ungefär 40 kilometer i timmen innan du bromsas in på andra sidan dalen. Alla moment tar ungefär en timme sammanlagt.När: Lördagar och söndagar klockan 11.00, 12.30 och 15.00. Bokning sker på arholmanord.se.