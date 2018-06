Veckans veterinärspalt: Går det bra att vingklippa en papegoja?

Nu när det är så varmt vill jag att min papegoja kan följa med utomhus. Är det bra att vingklippa fågeln då?

Vingklippa en fågel ska bara göras i undantagsfall. Det finns även regler att läsa på jordbruksverkets hemsida. Man får till exempel inte vingklippa en fågel som är under ett år gammal och inte oftare än en gång per år. Man får också bara göra det om man inte kan träna fågeln att ha på flygsele. För fåglar är det viktigt att kunna använda sina vingar. Vissa fåglar som grå jako är speciellt känsliga och behöver lära sig flyga på riktigt för att få bättre självförtroende. Med vingklippning ökar man även risken för att fågeln börjar plocka sig. Det finns olika möjligheter att trimma vingpennorna. Det är viktigt att låta det göras av en person som kan tekniken för att undvika att fågeln skadas. Även en vingklippt fågel kan flyga och den ska kunna ta sig ner till marken utan att skada sig. Får en vingklippt fågel dock vind under vingarna kan den även flyga en större distans. Det är speciellt farligt om man är ute med båten och fågeln hamnar i vattnet. Papegojor, t.ex., simmar inte bra och riskerar då att drunkna.

/Barbara Köchli

Leg veterinär, Djurkliniken Norrtälje

Min hund är alltid så svår vid hundmöten, skäller och drar i kopplet mot den andra hunden. Vad kan man göra åt det? Kan det hjälpa att kastrera hunden för att bli av med ett visst beteende?

Att hunden skäller och vill dra i kopplet kan ha många olika orsaker och det är svårt att svara på exakt orsak utan att träffa hunden och se hur den reagerar i just den situationen. En orsak kan t.ex. vara osäkerhet gentemot den andra hunden men det kan som sagt finnas många orsaker till problemet. Det bästa är att ta hjälp av en bra hundtränare att analysera vad som sker vid hundmötet och att träna på just hundmöten.

Att kastrera sin hund har en del fördelar t.ex. att man minskar könsdriften hos hanhunden och slipper löpet hos tiken, men det har även en del nackdelar t.ex. kan hunden lättare gå upp i vikt eftersom ämnesomsättningen bli lägre. Vissa beteendeproblem, som hanhundsaggressivitet och urinmarkering, kan minska eller försvinna helt efter en kastration. De problem som beror på könshormonerna kan man alltså bli hjälpta av att man kastrerar hunden. Det finns dock andra beteendeproblem som inte påverkas av en kastration. Prata gärna med din veterinär om du funderar på att kastrera din hund och har frågor gällande detta.

/Anna Gyllenhammar

Leg veterinär, Djurkliniken Norrtälje