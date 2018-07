Värsta drunkningåret på länge – Solö simskola vill förebygga: ” Det är en livförsäkring”

Anmäl text- och faktafel

– Ok allihop. Nu ska vi vara blåsfiskar!

Simläraren Miranda J. Rosling böjer sakta ner huvudet i vattnet och blåser bubblor på vattenytan. Barnen gör likaså. Övningarna fortsätter. De är delfiner, ligger på rygg och simmar under vattnet. Syftet är att göra det så naturligt som möjligt att vistas i vattnet. Under tre veckor får barn öva upp sin simfärdighet på Solö Sim-Skoleförening och så har det varit sedan 1993 när föreningen först startade. Just i dag tisdag är det barn i åldern fyra upp till sju år som tränar, men det finns ingen åldersgräns utan handlar snarare om lust och simförmåga.

– Det kommer kontinuerligt barn som suktar efter det här och många kommer tillbaka år efter år säger Miranda och fortsätter:

– Det är en livförsäkring och med alla drunkningsolyckor som inträffar är det viktigt att de lär sig simma, säger hon.

Tidigare i veckan råkade Norrtälje ut för ett drunkningstillbud. En 60- årig man höll på att omkomma på Lommarbadet, men räddades av rådiga besökare på stranden. Tittar man på statistiken för i år är den mer dyster än på länge. Enligt siffror från Svenska Livräddningssällskapet drunknade 21 personer i maj jämfört mot 11 olyckor förra året. Under juni månad har 18 olyckor skett med dödlig utgång, samma resultat som fjolåret. Allt som allt har hittills 62 personer drunknat i år.

– Maj var den värsta månaden på hela 2000-talet. Anledningen är det varma vädret, säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig Svenska Livräddningssällskapet.

Allt som oftast handlar det om att man överskattar sin simförmåga och där är män särskilt överrepresenterade.

– Det handlar ofta om att man tror sig kunna simma bättre än man faktiskt kan och blir trött. Vi har kallt vatten i Sverige också och allt under 30 grader är kyligt för kroppen. Simning är också en färskvara, man måste träna på det för att orka, säger Mona Lisa Wernesten.

På ena bryggkanten sitter Ingrid Gustafsson. Till vardags bor hon med sin familj i Berlin, men sommaren brukar de tillbringa i Sverige. Hennes son Bille, fyra och ett halvt år plaskar och har roligt i vattnet medan Ingrid håller ett örnöga.

– Det är speciellt med min son, han pratar nämligen bara tyska. Som tur är förstår han svenska också. Det är därför jag sitter som en hök och kollar ifall jag behöver tolka. Men han ser ut att ha jättekul.

Hur går det för han?

– Han är som en liten fisk nu. Han älskar vatten, men samtidigt är han lite rädd. Jag vill att han ska lära sig simma och känna sig trygg.

Nils Mattson(M), kommunstyrelsens vice ordförande och även ordförande för Solö Sim-Skoleförening vidhåller vikten vid simkunnighet och säkerhet, men vill också slå ett slag för glädjen att simma.

– Jag bodde själv granne med badet som liten. Vi levde våra liv här nere, vi hade kul hela dagarna. Och vatten är ett väldigt speciellt element, vi är viktlösa där. Känslan av att dyka från bryggan, sväva genom luften och klyva vattenytan. Det är fantastiskt och nästan som en rymdresa, säger han och skrattar.

Fakta:

Solö Sim-Skoleförening är en ideell förening, som bygger på frivilliga föreningsinsatser. Föreningen vill slå ett slag för att öka simkunnigheten och hålla den på en hög nivå. Den har funnits sedan 1993 då kommunen upphörde med verksamheten. Föreningen har grupper som omfattar minisim (simlek) för de minsta, simskola och teknikgrupper för de lite äldre och märkestagning för de simkunniga.