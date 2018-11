Unik minneslund på Arholma – här är alla välkomna för sista vilan

Anmäl text- och faktafel

Jobbet med att själva bygga och bekosta en egen minneslund på Arholma började 1999 med ett nej från svenska kyrkan. Björkö Arholma kyrkofullmäktige ansåg att det redan fanns tillräckligt många begravningsplatser i församlingen.

Då hade redan arkitekt Menna Hagström gjort en ritning på hur hon tänkte sig att en minneslund uppe i skogen på östsidan ön inte långt från Österhamn skulle se ut.

– Hon hade ritat förslaget redan när vi förhandlade med församlingen, säger Sylvia Hvistendahl Manners ordförande i stiftelsen Arholma minneslund.

Arholmaborna, som insåg hur fint det skulle bli efter att de sett ritningarna, blev förstås besvikna - men de gav inte upp. Så när kyrkan sa nej beslutade de sig för att bygga ändå.

Året efter avslaget från församlingen bildades föreningen Arholma minneslund som efter några år omvandlades till en stiftelse. Detta eftersom länsstyrelsen kan bevilja stiftelser undantag från begravningslagen.

Snarlikt förfarandet år 1928, då Arholma kyrka flyttades från Kungsholmen i Stockholm, drogs en insamling igång så fort som tillståndet kommit från länsstyrelsen. Pengar kom in från många håll och under Allhelgonahelgen 2005 invigdes lunden. Sedan har arbetet fortsatt non-stop i alla år.

– Man kan säga att det har varit tre etapper. Första var asksättningsområdet, det andra var Skeppet och det tredje var Utsikten som blev klar i år, säger Sylvia Hvistendahl Manners.

Första asksättningen skedde 2006. Men då var lunden alltså inte i det skick som den är i dag. För sedan dess det har de numera över 100 medlemmarna arbetat i princip oavbrutet.

Efter själva askområdet som är en rundel med åtta stensatta ringar byggdes taket med formen av ett upp och nervänt skepp på grova och höga pålar. Design Menna Hagström och byggd av Ingvar Manners. Det restes uppe i skogssluttningen med utsikt mot vattnet. Skeppet kallas det och fungerar både som regnskydd och en plats för kontemplation.

Det senaste tillskottet är Utsikten nere vid vattenbrynet. Byggnaden som ska invigas med en ceremoni klockan 16.00 på Allhelgonadagen, är en före detta militärbunker från andra världskriget. Bunkern har färdigställts under året med hjälp av pengar ut Violet och Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma ö. Utsikten saknar bara en stenkompass, 85 centimeter i diameter, som kommer att levereras till våren.

Minneslunden var först tänkt att bli en kyrkogård där församlingens medlemmar kunde få sista vilan. Men av de 18 personer som nu finns i lunden är det bara mindre än hälften som varit skrivna på ön.

– De andra är sommargäster, vandrarhemsgäster eller seglare som kommit och tyckt att det är en fantastisk plats. Men man kan säga att alla har på ett eller annat sätt anknytning till Arholma.

Men allra roligast tycker Sylvia Hvistendahl Manners att det är att förhållandet till församlingen är fortsatt bra. Trots att lunden är helt fristående från kyrkan och att personer från alla typer av trossamfund är välkomna dit för sista vilan.

– Kyrkan har haft olika andakter därute, säger hon.

Detta gäller för Arholma minneslund

Samma lagstiftning som för alla landets minneslundar gäller. Det innebär att askan efter en avliden grävs ner vid okänd tidpunkt på okänd plats inom området för asksättning utan närvaro av anhörig.

När beslut fattats om asksättning i Arholma Minneslund kontaktas stiftelsens styrelse. Stiftelsen, företrädd av två personer, ombesörjer asksättningen under värdiga former. När den ägt rum underrättas de anhöriga genom ett brev. I en minnesbok kommer den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum samt datum för asksättning att skrivas in. Speciellt för Arholma Minneslund är den stenmur som omgärdar platsen. Den byggs hela tiden på av anhöriga som får lägga en minnessten där. Stenens storlek ska maximalt vara vad en normalstark person kan bära. På stenen kan en inskription göras med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum. Minneslunden är öppen för alla trosuppfattningar.