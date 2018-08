Turné i Lill-Babs anda kommer till Norrtälje

Anmäl text- och faktafel

Under 2017 turnerade Ann-Louise Hansson, Siw Malmqvist och Barbro Lill-Babs Svensson landet runt i en turné med namnet 183 år på scen.

Turnén gick hem hos publiken, spelades in av SVT, och tanken var att de tre skulle återupprepa succén under hösten i år. Efter Barbro Svenssons bortgång under våren tvekade Siw Malmqvist och Ann-Lousie Hansson inför att genomföra turnén utan henne.

Men efter ett samtal från hennes bror beslutade de sig ändå för att göra en ny turné.

Den nya showen genomförs i Lill-Babs anda och hon kommer bli hyllad och ihågkommen från scenen.

Lördag 13 oktober kommer föreställningen till Norrtälje och Roslagsskolans aula.