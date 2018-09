Tillbakablick: Så har styret sett ut sedan 1971

Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessa tre partier har innehaft kommunalrådsposten sedan Norrtälje kommun slogs ihop och blev nuvarande Norrtälje kommun vid storkommunsreformen 1971.

– Jag tyckte det var intressant med all kontakt med olika människor, säger Kurt Lodenius (C), som var kommunalråd eller oppositionsråd under många år.