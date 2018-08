Stor skogsbrand utanför Edsbro kämpades ned

Anmäl text- och faktafel

SOS Alarm fick vid 16-tiden larm om en brand ute vid Liss-Norrsjön.

Som mest brann ett område omfattande tre hektar, alltså 30000 kvadratmeter, en yta motsvarande drygt fyra fullstora fotbollsplaner. Vid 18-tiden hade man ännu inte branden under kontroll. Det tog inledningsvis en stund att hitta branden och komma åt den i terrängen – som alltid när det är brand i skogsområden är det inte alltid farbar väg på bekvämt avstånd till branden.

Scenariot ändrade sig under kvällen dock till det bättre. Räddningstjänstens hårda arbete innebar först att branden efter klockan 18 kunde ringas in och därefter bringas under kontroll.

Strax före klockan 22 bedömde räddningstjänsten att man kunde börja skicka hem styrkor från branden och så småningom överlåta bevakningsansvaret åt markägaren.

Observera att platsens läge baseras på preliminära uppgifter.