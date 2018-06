SMHI varnar för hårda vindar under midsommarafton

I byarna kan vinden komma upp i 21-23 meter per sekund, alltså halv storm. Varningen är, när vinden håller sig under 25 meter per sekund (stormstyrka) endast klass 1, alltså den lägsta av tre varningsklasser.

Enligt SMHI kan vinden vara som kraftigast närmast kusten, men kommer att avta fredag middag.

På Ålands hav och norra Östersjön är det samtidigt kulingvarning med vindstyrkor på 15-22 meter per sekund, vind från nordväst (väst eller nordväst på norra Östersjön), avtagande under eftermiddagen.

Blåsten har ställt till det i såväl kommunen som länet. Flera strömavbrott har drabbat boende längs kusten och på öarna i Roslagen, men också boende i Täby och Tyresö under morgonen. Saltsjöbanan har stått stilla till följd av en nedriven kontaktledning.